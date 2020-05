Johnny Gargano busca recrear una icónica entrada de Shawn Michaels en el próximo TakeOver

Debatiéndose entre el bien y el mal durante su rivalidad con Aleister Black en 2018, Johnny Gargano volvió a encaminar sus pasos hacia la luz cuando él y Tommaso Ciampa reactivaron sus hostilidades al año siguiente. El apoyo del respetable debido a su natural capacidad para ejercer de chico bueno hizo pues que nos pillara desprevenidos el movimiento acaecido durante NXT TakeOver: Portland, donde "Johnny Wrestling" evitó la victoria de Ciampa, retomando una vez más esta historia digna de Joseph Conrad.

Aunque sólo hasta el desenlace de su definitivo (con asterisco) combate contra "Blackheart" el pasado 8 de abril, Gargano no consumó su condición de villano, junto a su esposa Candice LeRae. Un capítulo tras el que Gargano quiere pasar página y enfocarse hacia otros menesteres mientras se mantiene inamovible en la tercera marca de WWE, sin intenciones de ascender al elenco principal.

► El espejo en el que se mira Johnny Gargano

Y si hay algo que no ha cambiado en Gargano, opere como técnico o rudo, es su admiración por Shawn Michaels. Recuerdo unas declaraciones del gladiador hace un par de años.

«El día que vi a un tipo como Shawn Michaels, un tipo más pequeño de lo habitual, pero que tiene tanto carisma, tanta agilidad... Cuando vi lo que podía hacer en el ring, de inmediato me enamoré del negocio, sabía que quería ser como él un día».

Veneración por HBK que podría plasmarse en el próximo especial de NXT, TakeOver: In Your House, anunciado ayer durante el show dorado, y que tendrá lugar el 7 de junio. Porque parece que Gargano quiere emular una célebre entrada de "The Showstopper".

Allá por febrero de 1996, Michaels llegó de esta manera al ring del evento In Your House 6 para enfrentar a Owen Hart, a quien derrotó, ganándose el derecho a una oportunidad titular frente a Bret Hart por el Campeonato WWF en WrestleMania XII. Una cita crucial para la carrera de Michaels, pues Michaels conquistó dicho cetro por primera vez en su carrera bajo ese magno evento tras un histórico "Iron Man".