Johnny Gargano atribuye a Triple H su regreso a la WWE

Johnny Gargano ha tenido una exitosa carrera en NXT, hasta que salió de la compañía en el 2021 cuando expiró su contrato, pero regresó a la WWE al año siguiente, luego de que Triple H tomara las riendas tras la deserción de Vince McMahon, teniendo una carrera regular en el elenco principal.

► Johnny Gargano siente gratitud hacia Triple H

Johnny Gargano fue entrevistado recientemente en el podcast Under The Ring sobre la influencia de Triple H en su regreso a la WWE en el 2022. Además, resaltó el lado bueno de trabajar con «The Game».

«Trabajé mano a mano con Triple H durante toda mi carrera en ‘NXT’ y él fue una gran razón por la que regresé a la WWE porque creo firmemente en él como líder, creo firmemente en él, no solo como alguien que se preocupa por mí. talento, pero también se preocupa por el ser humano.»

«Incluso cuando no tenía contrato y teníamos a nuestro hijo Quill, no estaba trabajando con WWE en ese momento, Hunter todavía me enviaba mensajes de texto y me felicitaba por Quill, todas esas cosas buenas. Literalmente, como cuando se conoció la noticia. , cuando publiqué la noticia sobre el restaurante de mi padre, tres minutos después, Triple H se acercó y le preguntó [si había] algo que pudiera hacer. Creo firmemente en él y en el hecho de que ahora tengo la oportunidad de trabajar con él en ‘. Smackdown’, como lo hicimos en ‘NXT’, siempre fue un sueño, siempre fue un objetivo y hace que trabajar sea mucho más divertido».