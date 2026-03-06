Johnny Consejo pierde cabellera; Persephone va por el cetro mundial femenil y más

Nos reencontramos en «Mirada Semanal CMLL» con la información más destacada de este inicio del tercer mes del año en el Consejo Mundial de Lucha Libre.

► Mirada Semanal CMLL

Johnny Consejo concluyó su gira en el CMLL con un saldo negativo ya que perdió su lucha de apuestas contra Ángel de Oro y en consecuencia perdió su cabellera.

Persephone ganó la eliminatoria que le da derecho a desafiar a Mercedes Moné por el Campeonato Mundial Femenil CMLL, en el marco de la función especial «Noche de Amazonas».

Hablando de esta función, gran expectación se dio por el arribo de las estrellas de Stardom: Maika, Starlight Kid y Mei Seira, quienes vieron acción en Puebla y Guadalajara y éste viernes llegarán a la Monumental Arena México.

Pero no nos tardemos y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 27/febrero/2026

Tornado y Rey Pegasus llevaron a la CDMX a lo más alto al conquistar el Torneo de Escuelas 2026 imponiéndose a otros dos equipos. Los alumnos de Magia Blanca se proclamaron vencedores.

Persephone es la retadora de Mercedes Moné. Olympia cayó ante La Diosa del CMLL, quien la próxima semana disputará el Campeonato Mundial Femenil del CMLL.

El poderoso Claudio Castagnoli sigue reinando. El gladiador suizo se impuso en un triangular ante Euforia y Akuma, peligrosos retadores. Esta fue su quinta defensa titular.

Johnny sin cabellera. Ángel de Oro se impuso en el duelo de Cabellera contra Cabellera ante Johnny Consejo de AEW, llevándose la victoria en un enfrentamiento de alarido.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Angelito y Galaxy vencieron a Minos I y Minos II (10:52).

2) Cobarde, Felino Jr., Guerrero Maya Jr. vencieron a El Audaz, Hijo del Pantera, Magia Blanca (11:58).

3) Torneo de Escuelas – Final: Rey Pegasus y Tornado vencieron a Pantera Jr. y Psycotic y a Estudiante Jr. y Feroz

Estudiante sometió a Psycotic (7:42) and Tornado y Rey Pegasus dominaron a Feroz (11:23)

4) Retadora al Campeonato Mundial Femenino CMLL: Persephone venció a Olimpia (13:50).

5) Campeonato Mundial de Peso Completo CMLL: Claudio Castagnoli © venció a Euforia, Akuma (15:31).

6) Cabellera vs Cabellera: Ángel de Oro venció a Johnny Consejo (25:03) salvando su cabellera.

• Sábado de Arena Coliseo – 28/febrero/2026

El poderío de Los Gemelos Diablo y Kráneo se hizo sentir en la Arena Coliseo con una contundente victoria ante Star Black, Fugaz y Capitán Suicida.

Los rufianes dieron muestra de su colmillo y Gran Guerrero, Niebla Roja y El Valiente se adueñaron del triunfo ante Xelhua, Blue Panther y Star Jr.

Ángel de Oro mantiene la hegemonía sobre Johnny Consejo y lo derrotó para llevarse el triunfo en un triangular internacional en el que también participó Esfinge.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Mercurio, Pequeño Olímpico, Pequeño Violencia vencieron a Acero, Fantasy, Shockercito (12:02)

2) Blue Shark y El Vigia vencieron a Robin y Troyano (14:23)

3) Dark Panther y Rey Bucanero vencieron a Espanto Jr. y Raider (17:02)

4) Gemelo Diablo I, Gemelo Diablo II, Kráneo vencieron a Capitán Suicida, Fugaz, Star Black (12:10)

5) Gran Guerrero, Niebla Roja, Valiente vencieron a Blue Panther, Star Jr., Xelhua (15:41).

6) Ángel de Oro venció a Esfinge, Johnny Consejo (9:55).

.

• Domingo Familiar de Arena México – 01/marzo/2026

Tessa Blanchard encaminó a Las Chicas Indomables (Lluvia y La Jarochita) a la victoria al dar cuenta de Metálica, quien esta tarde se unió a Las Infernales (Dark Silueta y Valkyria).

Yutani encontró en Los Villanos (Hijo del Villano III y Villano III Jr) el complemento perfecto para salir con la mano en alto ante Flip Gordon, Star Jr. y Dragón Legendario.

Averno conectó un faul sobre Esfinge, otorgando así la victoria ilegal a Euforia y Volador Jr. ante la tercia técnica que completaron Neón y Templario.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Match Relámpago: Alexius venció a Inquisidor

2) Espíritu Negro y Rey Cometa vencieron a Dark Magic y Infarto

3) Crixus, Hijo de Stuka Jr., Vegas Depredador vencieron a Futuro, Stigma, Valiente Jr.

4) La Jarochita, Lluvia, Tessa Blanchard vencieron a Dark Silueta, Metálica, Valkiria

5) Hijo del Villano III, Villano III Jr., Yutani vencieron a Dragón Legendario, Flip Gordon, Star Jr.

6) Averno, Euforia, Volador Jr. vencieron a Esfinge, Neón, Templario

.

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 02/marzo/2026

Las Candetálicas le dan el triunfo al CMLL ante STARDOM. Metálica y Candela superan a Starlight Kid y Mei Seira en la Arena Puebla.

Las Candetálicas le dan el triunfo al CMLL ante STARDOM. Metálica y Candela superan a Starlight Kid y Mei Seira en la Arena Puebla. Sigue los pormenores de la función de #LunesClásicoCMLL en nuestro Twitter Oficial: https://t.co/ppwhKO95Bs pic.twitter.com/GhtRgGyf9Y — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) March 3, 2026

Olympia supera a Maika en un Match Relámpago de corte internacional de CMLL vs STARDOM.

Olympia supera a Maika en un #MatchRelámpago de corte internacional de CMLL vs STARDOM. Sigue los pormenores de la función de #LunesClásicoCMLL en nuestro Twitter Oficial: https://t.co/ppwhKO95Bs pic.twitter.com/I8E5FnEiQY — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) March 3, 2026

Los Calavera Jr. I y II han triunfado junto a El Elemental en el evento especial de la noche tras imponerse ante Dulce Gardenia, Magia Blanca y Stigma.

Los Calavera Jr. I y II han triunfado junto a El Elemental en el evento especial de la noche tras imponerse ante Dulce Gardenia, Magia Blanca y Stigma. Sigue los pormenores de la función de #LunesClásicoCMLL en nuestro Twitter Oficial: https://t.co/ppwhKO95Bs pic.twitter.com/cSjNaS4MQt — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) March 3, 2026

Flip Gordon lo logra de nuevo! Tal como sucedió en la final del Torneo Reyes del Aire, el norteamericano ha superado de forma contundente al japonés Yutani.

¡Flip Gordon lo logra de nuevo! Tal como sucedió en la final del Torneo Reyes del Aire, el norteamericano ha superado de forma contundente al japonés Yutani. Sigue los pormenores de la función de #LunesClásicoCMLL en nuestro Twitter Oficial: https://t.co/ppwhKO95Bs pic.twitter.com/mWCJYbrJ7j — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) March 3, 2026

Último Guerrero, Stuka Jr. y Gran Guerrero se llevaron el triunfo ante Difunto, Barboza y Furia Roja.

¡Los Guerreros Laguneros hundieron al Galeón Fantasma! Último Guerrero, Stuka Jr. y Gran Guerrero se llevaron el triunfo ante Difunto, Barboza y Furia Roja. Sigue los pormenores de la función de #LunesClásicoCMLL en nuestro Twitter Oficial: https://t.co/ppwhKO95Bs pic.twitter.com/j7e3zCQp31 — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) March 3, 2026

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Konjuro y Sombra Diabolika Jr. vencieron a Hijo de Centella Roja y Meyer

2) Candela y Metálica vencieron a Mei Seira y Starlight Kid

3) Match Relámpago: Olympia venció a Maika

4) Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, El Elemental vencieron a Dulce Gardenia, Magia Blanca, Stigma

5) Flip Gordon venció a Yutani

6) Gran Guerrero, Stuka Jr., Último Guerrero vencieron a Barboza, Difunto, Furia Roja

.

• Martes de Arena México – 03/marzo/2026

Villano III Jr. y Hijo del Villano III se impusieron en el evento especial de la noche ante Star Jr. y Star Black; gran victoria de La Dinastía Imperial.

Villano III Jr. y Hijo del Villano III se impusieron en el evento especial de la noche ante Star Jr. y Star Black… ¡gran victoria de La Dinastía Imperial! #MartesDeArenaMéxico

📺 EN VIVO: https://t.co/nDNRH0uv2z pic.twitter.com/2NJLhmTxTE — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) March 4, 2026

Con una doble desnucadora, Averno y Difunto impusieron condiciones ante Templario y Flip Gordon en una batalla semifinal de alarido.

Con una doble desnucadora, Averno y Difunto impusieron condiciones ante Templario y Flip Gordon en una batalla semifinal de alarido.#MartesDeArenaMéxico

📺 EN VIVO: https://t.co/nDNRH0uv2z pic.twitter.com/cZ1JCv0FIO — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) March 4, 2026

Neón dio cuenta de Volador Jr. en un sensacional mano a mano que puso punto final al Martes de Arena México.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Pequeño Olímpico, Pequeño Violencia, Pierrothito vencieron a Acero, Aéreo, Último Dragóncito (9:10)

2) Rey Pegasus y Tornado vencieron a Alexius y Péndulo

3) Blue Panther Jr., Dark Panther, Hijo de Blue Panther vencieron a El Cobarde, El Hijo de Stuka Jr., Felino Jr. (12:23)

4) Hijo del Villano III y Villano III Jr. vencieron a Star Black y Star Jr. (16:00)

5) Averno y Difunto vencieron a Flip Gordon y Templario (17:13)

6) Neón venció a Volador Jr. (12:15)

.

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 03/marzo/2026

La combinación de experiencia y juventud dio resultado cuando La Infernal, Dark Silueta, Nexy y Miss Guerrera lograron superar a las Talaveras Poblanas.

Tras varios meses de rivalidad, Draego se enfrentó a Persa en un mano a mano directo donde el orgullo fue el verdadero protagonista. Finalmente, Persa le otorga el triunfo a Draego por descalificación por despojo de máscara.

El poder de STARDOM se hizo sentir cuando Maika, Starlight Kid y Mei Seira lograron imponerse a La Catalina, Sanely y Olympia en un choque internacional de alto nivel.

En un duelo estelar donde nadie cedió terreno, Calavera Jr. I, Calavera Jr. II y Dulce Gardenia lograron doblegar a Niebla Roja, Furia Roja y Barboza y cerrar la noche con triunfo.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Exterminador, Infierno, Kali, Maléfico vencieron a Black Boy, Canalla, Demonio Maya, Thunder Boy

2) KeMalito venció a Chamuel, Átomo, Periquito Zacarias, Tengu

3) Amon-Ra, Continental, Kaiju vencieron a Rav, Shezmu, Temerario

4) Dark Silueta, Miss Guerrera, Nexy vencieron a Astaroth, Diablita Roja, Lady Metal

5) Draego venció a Persa por DQ

6) Maika, Mei Seira, Starlight Kid vencieron a La Catalina, Olympia, Sanely

7) Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, Dulce Gardenia vencieron a Barboza, Furia Roja, Niebla Roja

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 06/marzo/2026

.

– Sábado de Arena Coliseo – 07/marzo/2026

.

– Domingo Familiar de Arena México – 08/marzo/2026

.

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 09/marzo/2026

.

– Martes de Arena México – 10/marzo/2026

.

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 10/marzo/2026