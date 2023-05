John Skyler: “Tony Khan me pagó lesionado y sin contrato”

John Skyler, luchador que ha tenido combates en AEW ocasionalmente, resalta la bondad de Tony Khan revelando que le pagó cuando no tenía por qué hacerlo en una serie de tweets contestando a un fanático que apuntaba que el presidente de la compañía realiza esas acciones con otras intenciones que cuidar de los luchadores.

Acciones, en plural, porque Skyler no es ni mucho menos el primero. Por poner un ejemplo, Khan costeó la cirugía de Mark Davis, integrante de Aussie Open –esta pasada noche su compañero, Kyle Fletcher, fue derrotado por Orange Cassidy en una lucha por el Campeonato Internacional AEW en Dynamite– que sigue de baja actualmente cuando el equipo ni siquiera tenía contrato.

Skyler, por cierto, se lastimó el ligamento cruzado anterior luchando en Dark en junio de 2020.

► John Skyler resalta la bondad de Tony Khan

“Tony es una persona fantástica con un gran corazón. Esto siempre se malinterpreta, así que me gustaría aclarar para evitar confusiones. Me lastimé y Tony me pagó cada semana que estuve lesinado durante una pandemia, cuando no tenía la obligación de hacerlo. Fue en un momento en el que no sabía cómo iba a pagar mis cuentas.

“La amabilidad de Tony fue lo que me mantuvo a flote durante tiempos inciertos. Tengo seguro médico y pude pagar mi cirugía. Tony y su equipo se aseguraron de que mi cirugía no fuera un problema e incluso consultaron conmigo para encontrar a un cirujano de renombre mundial cerca de mi ciudad natal.

“Tony y el equipo médico de AEW me permitieron rehabilitarme con sus médicos, a pesar de no tener contrato en ese momento. Fue una bendición enorme en tiempos de necesidad. No habría logrado pasar por esos momentos ni por el cierre global sin Tony y TODO SU EQUIPO MÉDICO.

“Espero que esto aclare cualquier confusión”.

¿Por qué crees que existe “tanta” animadversión hacia Tony Khan?