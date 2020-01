John Morrison y The Usos tienen planes para mañana en SmackDown

Cuales sorpresas en forma de regalos navideños, la semana pasada tuvo lugar una edición del show azul cuyos hechos más sonados fueron varios regresos: Sheamus, John Morrison y The Usos. Mientras la vuelta a la programación del «Celtic Warrior» llevaba semanas promocionándose, en especial resultó aclamada por los fans las de «The Guru Of Greatness» y Jimmy & Jey. Mientras el primero sólo fue mostrado entre bastidores y no hizo declaraciones a Cathy Kelley, los hermanos aparecieron para ayudar a Roman Reigns. Y sin más demora, WWE ya les programa para citas concretas en el próximo capítulo de Friday Night SmackDown.

Tomorrow night on #SmackDown , @WWEUsos step back into the ring to battle @BaronCorbinWWE & @HEELZiggler . https://t.co/aLcE62jgZB

The @WWEUniverse has been waiting all week for answers!

The questions will be asked tomorrow night on #SmackDown when @mikethemiz welcomes @TheRealMorrison to #MizTV!https://t.co/NFq53w2J8o pic.twitter.com/4zKYKtAI4A

— WWE (@WWE) January 9, 2020