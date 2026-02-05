Johnny Consejo (John Morrison) tendrá tres mano a mano en el CMLL

La llegada de John Morrison, ahora conocido como Johnny Consejo (y con cerca de 29 nombres), ha causado un impacto inmediato en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Su arribo, acompañado por Mansoor y Mason Madden, no solo generó expectativa entre los aficionados, sino que también dejó una grata impresión en las autoridades de la empresa gracias a su presencia y estilo sobre el ring.

El trío extranjero afrontará su segundo fin de semana en territorio mexicano con compromisos importantes. Además del combate donde Mansoor y Mason Madden buscarán el Campeonato Mundial de Parejas del CMLL ante Niebla Roja y Ángel de Oro, gran parte de los reflectores se centran en el reto personal que asumió Johnny Consejo: medirse en tres enfrentamientos individuales ante destacados elementos de la baraja luchística.

► Las luchas mano a mano de Johnny Consejo en el CMLL

El gladiador, quien también ha competido bajo el nombre de Johnny TV —uno de los múltiples personajes que ha adoptado a lo largo de su carrera— decidió aceptar una serie de manos a manos que pondrán a prueba su adaptación al estilo del CMLL.

La primera parada será este 6 de febrero en la Arena México, donde se enfrentará a Soberano Jr., un luchador reconocido por su agilidad y espectacularidad aérea.

Un día después, en la Arena Coliseo, el turno será para Difunto, rival que representa un desafío distinto por su intensidad física. Finalmente, el 8 de febrero, Johnny regresará a la catedral de la lucha libre para chocar con Flip Gordon, reciente ganador del torneo Reyes del Aire, en lo que promete ser un duelo de movimientos rápidos y vistosos.

Estas luchas representan una oportunidad tanto para el talento internacional como para los representantes del CMLL, ya que el choque de estilos y personalidades podría derivar en combates memorables. Para Johnny Consejo, el objetivo es claro: demostrar que puede competir al máximo nivel dentro de una de las empresas más tradicionales del mundo.

► El paso de Johnny en México

Cabe recordar que Johnny Mundo no es ajeno a la lucha libre mexicana. Durante su etapa en AAA tuvo un paso destacado que lo llevó a conquistar el Megacampeonato, el Campeonato Latinoamericano y el Campeonato Crucero, logros que respaldan su jerarquía.

Ahora, con un nuevo nombre y escenario, el experimentado luchador buscará reafirmar su legado frente a una afición exigente que siempre responde cuando el talento se entrega arriba del ring.