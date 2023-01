John Morrison: “Logan Paul fracasaría en WWE si…”

John Morrison no está tan sorprendido como todos con el éxito de Logan Paul en la WWE. Como explica en su reciente entrevista con Chris Van Vliet en Insight, considera que no le estaría yendo tan bien si no lo estuvieran ayudando personas con tanto talento como Shawn Michaels. Esto tiene sentido pero ¿acaso a él no lo ayudaron otras también talentosas, como a cualquier Superestrella? Sin olvidar que cuando uno entra al encordado está solo, por eso hay quienes triunfan y quienes no.

WHAT DID WE JUST WITNESS?!?@LoganPaul and @KingRicochet just blew our minds at #RoyalRumble with an unbelievable moment! 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/V5HIMhT0yQ — WWE (@WWE) January 29, 2023

► John Morrison valora el éxito de Logan Paul en WWE

“Esto es lo que pienso de Logan Paul. Hombre, recuerda cuando tuvo ese combate, y dijo que se rompió la rodilla por completo. Los tres ligamentos, su ACL, PCL, MCL, y luego me di cuenta de que solo tenía dolor en la rodilla. Oh, hombre, pobre hombre. Siento que ha tenido tres combates y está actuando como si mucha gente pensara que él es un regalo de Dios. Yo he tenido cerca de 4000 combates. Y he desgarrado ambos de verdad, es como si no tuviera MCL. Si quiere quedarse en el negocio y hacerlo de verdad, ¿por qué no habla de lucha entonces? Porque en este momento creo que está recibiendo mucha ayuda de las mejores mentes en el negocio y finge que está haciendo más de lo que realmente está haciendo. Porque sin la ayuda de las personas que lo rodean, creo que Logan Paul se cae de bruces.

“No sé si alguien ha ensayado sus primeros tres combates tanto como él ha ensayado sus tres combates, especialmente trabajando uno a uno con Shawn Michaels. ¿Quién en el negocio puede decir que trabajó durante un mes en un combate con Shawn Michaels antes de tener ese combate? No es de extrañar que fuera un gran combate. Está trabajando con una de las mejores mentes, los mejores técnicos en el ring y los mejores artistas en la historia del negocio individualmente durante un mes para un combate”.