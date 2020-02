Pasado mañana, John Morrison va a tener la oportunidad de capturar un nuevo campeonato en WWE once años después. El último que sostuvo fue el Campeonato Intercontinental, que perdió el 13 de diciembre de 2009 después de 103 días como monarca. Este jueves intentará conseguir el Campeonato de Parejas SmackDown, una corona que no existía en aquellos tiempos. Lo hará acompañado de su gran amigo The Miz. Los dos enfrentarán al New Day en el Super ShowDown 2020.

► John Morrison habla de todo

Muchas cosas han cambiado en realidad entre que Morrison abandonó la empresa y regresó hace unos meses. Y recientemente quiso hablar de ellas con Alex McCarthy. Más bien, quiso hablar de algunas personas que llegaron mientras él estaba fuera y a las que tuvo la ocasión de conocer recientemente. Y también mencionó a un par de ellas con las que pudo reencontrarse, a las que conocía de su anterior etapa en el imperio McMahon.

«Es realmente complicado hablar de una persona en concreto. Roman Reigns ha estado haciendo un gran trabajo, también como líder del vestidor, como veterano. Nos mantiene a todos unidos y son muchos los chicos que recurren a él. También ha sido realmente genial ponerme al día con Daniel Bryan o Sheamus, o conocer a Cesaro. Cesaro es un tipo muy agradable. Como Mustafa Ali. Es complicado hablar de uno solo en concreto porque hay muchos tipos geniales. Aunque puedo decir que ha sido genial hablar con Bray [Wyatt]. Bray es un gran tipo».

Fuera de esta cuestión, Morrison también habló acerca de haber sido puesto de nuevo con Miz.

«No sabía que iba a volver a hacer equipo con Miz hasta el día anterior (risas). Hasta ahora todo ha sido genial. Ha sido genial ponerme al día con Miz y volver a trabajar con él. Una de las cosas que extraba mientras estaba fuera de WWE es pasar más tiempo con él, tanto trabajando como viajando en el auto. Cuando viajas con un amigo tienes la oportunidad de ponerte al día y también de hacer un poco de terapia. Porque a veces estamos sentados uno al lado del otro durante cuatro horas; es la única ocasión en mi vida en que estoy sentado con alguien tanto tiempo. Cuando viajas con alguien siento que conectas a un nivel diferente y es genial volver a hacerlo con Miz».

El veterano luchador volvió directamente a las marcas principales sin pasar por NXT. ¿Conversó de esa posibilidad con Vince McMahon o Triple H?

«No hablamos de ello específicamente, pero le dije a Hunter que estaría muy emocionado de ir a NXT si esa era la idea. Ese elenco es enormemente talentoso. Tienen tantas estrellas prometedoras. Finalmente no fui allí, pero le mencioné que si lo hacía, estaría feliz. Él me dijo cuando hablamos que no era el momento de hablar de ello, que todo estaba en manos de los creativos. SmackDown me quería en el programa y fui a trabajar con ellos».

Morrison habló también de la gran reacción de la fanaticada a su regreso.

«Si a nadie le hubiera importado, habría sido una basura (risas). Sentí que solo estaba volviendo a casa. La buena acogida de la fanaticada de WWE me hizo saber que había tomado la decisión correcta«.

Por último, le preguntaron si hubo algún momento durante su tiempo fuera de WWE en el que estuvo cerca de regresar.