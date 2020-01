Desde el momento en que confirmamos oficialmente el regreso de John Morrison a WWE estamos hablando de cuando pisará de nuevo los encordados del Imperio McMahon, de cuando retomará su aventura como Superestrellas. Siempre nos ha parecido Royal Rumble 2020 como la fecha perfecta. El veterano luchador podría entrar como uno de los participantes de la campal varonil e incluso ganarla para comenzar de la mejor forma esta nueva etapa de su carrera. Pero, ¿y si apareciera antes? Por ejemplo, esta noche.

Pro Wrestling Insider informa que Morrison se encuentra ahora mismo en la ciudad de Memphis, donde dentro de unas horas se celebrará Friday Night SmackDown. Esto no confirma que esté previsto que entre en escena durante el programa, podría simplemente estar entre bastidores para hacerse con todos los cambios que ha habido desde que se fue de la empresa. Pero no cabe duda de que ahora todos vamos a estar pendientes de la posibilidad de que aparezca en algún momento en televisión.

Al mismo tiempo, FOX ha lanzado este video con Superestrellas que supuestamente estarán en la campal del PPV del 26 de enero. Entre todas puede verse al propio Morrison.

Who will it be?!? 📱

Press play & take a screenshot of this video to see who YOU'RE picking to win the men's #RoyalRumble match! Share your photo in the comments below. pic.twitter.com/TZZvc3fyRQ

— WWE on FOX (@WWEonFOX) January 3, 2020