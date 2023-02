John Morrison ha trabajado en incontables compañías luchísticas alrededor del mundo, cambiándose de nombre en cada una, como la reconocida MLW, donde se hace llamar Johnny Fusion. También tenemos a Johnny Impact (IMPACT! Wrestling), Johnny Caballero (Lucha Libre AAA Worldwide) o Johnny Elite (AEW). Pero continuemos con Major League Wrestling porque en una reciente entrevista en In The Kliq el veterano luchador se deshizo en elogios hacia el elenco de la misma, nombrando a algunos luchadores en particular.

► John Morrison alaba al elenco de MLW

“Billie Starkz es fantástica. Lio Rush, siento que es tan talentoso. Ha tenido oportunidades de brillar y la gente lo ha visto hacer lo suyo, pero creo que la plataforma de MLW le presentará la oportunidad de evolucionar hacia el siguiente nviel y un paso más grande que cualquier cosa que haya hecho antes.

“Harry Smith, también, es otro ejemplo de un tipo que, en realidad, ayer mismo, vi a Harry Smith en un torneo de catch wrestling hacer rendir como a tres tipos. Harry da miedo, y es como un pared de músculo. Es un hombre enorme y aterrador que siento que es fascinante de ver. Su conocimiento de catch wrestling, las sumisiones y el jiu-jitsu, combinados con los suplexes y la lucha libre profesional, es esta loca combinación de habilidades que nunca he visto en ningún otro lugar.

“Agregua a eso a Enzo, Microman, y hay muchas personas que creo que realmente aprovecharán esta plataforma y las oportunidades creativas que presenta para convertirse en algo más grande. Cada vez que un individuo hace eso, eleva a la organización. Solo estoy recitando nombres. Tengo mucha fe en el elenco”.

