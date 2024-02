John McCarthy y una nueva división de peso en UFC

El veterano árbitro de MMA «Big» John McCarthy se ha pronunciado sobre los rumores de que se añada una división de 165 libras a la UFC.

La promoción ya cuenta con un número considerable de categorías de peso para los luchadores masculinos, que van desde las 125 libras hasta las 265 libras. Sin embargo, los rumores de una división de 165 libras entre el peso ligero y el peso welter siguen sonando.

Algunos incluso han sugerido que el esperado enfrentamiento entre Conor McGregor y Michael Chandler podría servir como combate inaugural por el título de la división si llegara a celebrarse.

► «Siempre son los Matchmakers» – ‘Big’ John McCarthy

Durante un reciente episodio del podcast WEIGHING IN, McCarthy opinó que UFC y Dana White probablemente no está en contra de la idea de añadir otra categoría de peso a la promoción. Sin embargo, McCarthy puede ver a los casamenteros de la promoción teniendo un problema con él.

«La verdadera cuestión con las clases de peso ha sido que a los promotores no les importa mucho«, explicó McCarthy. «Creo que a Dana le gustaría tener la categoría de peso extra porque sólo le ayuda a poner peleas de campeonato en sus tarjetas de pago por evento. Siempre son los casamenteros, los casamenteros son los que dicen ‘Oh no, no, no, no, no, no, no arruines mis clases de peso porque, ya sabes, las vas a aguar'».

McCarthy continuó sugiriendo que tanto un 165 lbs y una clase de peso 175 lbs podría ayudar con un problema importante en la lista de UFC derecha. Ese problema es la superpoblación, con el McCarthy opinando que la promoción simplemente tiene demasiados luchadores en este momento.

«La UFC tiene demasiados luchadores», opinó McCarthy. «Podrían absolutamente tomar algunos de los 170 y ponerlos en los 165, algunos de ellos pueden ir a los 175, usted podría conseguir algunos de los 155 que van a los 165, y algunos de 185 que van a 175. Se emparejaría bien. Combinaría bien«.