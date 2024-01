Una destacada personalidad de las artes marciales mixtas no quedó impresionada por el luchador de peso welter que Colby Covington decidió llamar tras su derrota en el pago por evento UFC 296 del mes pasado.

El 2023 de Covington se cerró con otro intento fallido por hacerse con el trono indiscutible de las 170 libras, ya que el actual campeón, Leon Edwards, se impuso a «Chaos» en su segunda defensa exitosa del título.

El revés se unió a las dos derrotas anteriores ante el entonces campeón Kamaru Usman en UFC 245 y UFC 268. Y con un gran número de luchadores, aficionados y expertos cuestionando ya la decisión de concederle una tercera oportunidad, muchos han sugerido ahora que «Chaos» no recibirá otra oportunidad de alcanzar la cima del peso welter.

Pero Covington, ex titular interino, descartó esa idea después del combate. Explicó su intención de conseguir una cuarta oportunidad por el cinturón, algo que cree que estará a su alcance si derrota a Stephen Thompson.

► McCarthy comenta sobre la llamada de Covington después de UFC 296

Mientras que Covington fue a menudo calificado como el claro segundo mejor en las 170 libras durante el reinado de Usman, su récord en las artes marciales mixtas y la fuerza de su calendario no son unánimemente elogiados.

De hecho, muchos han comentado la falta de rivales clasificados y han destacado a los veteranos pasados de moda que aparecen en el currículum de 35 años en el octágono.

Entre los que comparten esa opinión se encuentra el ex árbitro de MMA reconvertido en analista John McCarthy. Y después de cuestionar las victorias de Covington antes de UFC 296, reiteró el punto con respecto a «Chaos» y su preferencia por los veteranos de lucha después de su callout de «Wonderboy».

«Él (Covington) simplemente no puede llegar a ese nivel«, dijo McCarthy durante un episodio del podcast Weighing In. «Puede suceder que simplemente no pueda alcanzar ese pináculo. Va a haber gente por ahí diciendo, ‘Bueno, Colby ganó el interino’. No, el interino no es una m*erda. Simplemente no es lo mismo porque había otra persona que era realmente mejor, sentado allí con el título.

«Simplemente miras y dices… tú no eres ese tipo para llegar a ese nivel», continuó McCarthy. «¿Viste a quién llamó? ‘Wonderboy’… De nuevo, ¿con quién ha luchado para conseguir sus victorias? Han sido tipos (que tienen) 38, 39, 40 años; de eso se trata. Cuando peleó con uno de 32 años, que era rápido, ¡mira lo que pasó! La velocidad mata».

Covington eligió como objetivo a Thompson a pesar de que el especialista en golpes también cayó derrotado en el UFC 296 en su intento de colarse entre los cinco mejores. «Chaos» fue muy criticado por poner su mira en el púgil de 40 años en lugar de en su victorioso oponente, el joven e invicto Shavkat Rakhmonov.

Queda por ver si el ex campeón interino conseguirá o no su deseo de pelear contra el «Niño Maravilla», pero es seguro decir que necesitará algo más que una victoria sobre Thompson para convencer a las masas de sus credenciales al título una vez más.