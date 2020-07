El ex árbitro y comentarista de color de Bellator "Big" John McCarthy no está de acuerdo con los jueces que anotaron a Alex Volkanovski vs. Max Holloway II.

Mucho se ha dicho sobre el evento co-principal de UFC 251 . Volkanovski puso el campeonato de peso pluma de UFC en la línea contra Holloway en una revancha. "The Great" derrotó a "Blessed" para capturar el oro en diciembre de 2019. En la revancha, Volkanovski se llevó a casa el guiño dividido . Muchos sintieron que Holloway hizo lo suficiente para tomar la decisión y McCarthy es de esa creencia.

John McCarthy piensa que Max Holloway venció a Alexander Volkanovski en UFC 251

Durante una edición del podcast Weighing In , John McCarthy dijo que había un serio problema al juzgar en UFC 251

"Max Holloway consiguió, no quiero decir robado, pero recibió trabajo porque definitivamente ganó esa pelea". "Hay ciertas personas que fueron, aquí es donde tengo un problema, el UFC es responsable de las personas que son sus funcionarios allí. Este no es el consejo británico de MMA que está haciendo el trabajo de inspector y cosas, es el UFC. Elegiste a algunas personas realmente malas para que sean tus jueces porque no tienen los niveles que se necesitan para estar en la posición en que se encuentran y juzgar la pelea. Porque la pelea de Volkanovski no fue tan difícil de juzgar”.

Con la derrota, Holloway puede encontrarse al final de la línea en la imagen del título de peso pluma. Volkanovski podría estar buscando un posible enfrentamiento con el ganador de Zabit Magomedsharipov y Yair Rodríguez. Tampoco se pueden descartar combates con el "Korean Zombie" Chan Sung Jung y Brian Ortega.

El récord profesional de MMA de Holloway cae a 22-6. El presidente de UFC, Dana White, dijo que cree que "Blessed" mereció el visto bueno sobre Volkanovski. Queda por ver si esto conducirá o no a una tercera pelea a pesar de que Holloway va 0-2 contra "The Great".