El ex árbitro de MMA John McCarthy no se anduvo con rodeos a la hora de analizar el último revés del aspirante al título de peso ligero de la UFC Michael Chandler dentro del octágono.

Chandler regresó de una inactividad de dos años a principios de este mes, peleando de nuevo con el ex campeón Charles Oliveira en el evento co-principal del pago por evento UFC 309 en el Madison Square Garden.

Después de una espera infructuosa para compartir la jaula con Conor McGregor, «Iron» finalmente siguió adelante y puso sus miras en la redención frente a «Do Bronx», que anteriormente lo noqueó en 2021.

Pero el ex campeón de Bellator finalmente fracasó en esa búsqueda, sufriendo una derrota por decisión unánime desigual después de cinco rondas de dominio mayoritario de Oliveira en la ciudad de Nueva York.

Con este resultado, Chandler acumula dos derrotas consecutivas y cuatro de sus seis peleas en la UFC. Y eso ha dejado a una figura prominente en el deporte dando una perspectiva sombría sobre el estado de 38 años de edad, en el escenario más grande de MMA.

Durante un episodio de su podcast Weighing In, junto con el ex peleador de la UFC Josh Thomson, McCarthy reflexionó sobre la convincente derrota de Chandler ante Oliveira, en la que el brasileño experimentó pocas adversidades hasta que el estadounidense se adelantó en el quinto asalto.

El ex árbitro y comentarista de Bellator lo comparó con otro peleador veterano como Tony Ferguson, que ha perdido ocho seguidos desde su última victoria en 2019.

«Michael Chandler ha alcanzado el estatus de Tony Ferguson. Solo estoy siendo honesto», dijo McCarthy. «¿A quién va a vencer? Se veía lento a veces. Si quieres hablar de parecer lento, no puedes parecer lento en la división de peso ligero. Vas a morir. Y fue superado por un tipo de jiu-jitsu.

«Michael Chandler fue aplastado. Quiero decir, simplemente aplastado», continuó McCarthy. «Los dos años (de ausencia) demostraron que Michael Chandler no sólo no mejoró como peleador, sino que decayó, y vio cómo su carrera empezaba a expirar. … Me gusta Michael Chandler como persona, y creo que es genial para el deporte …(pero) está llamando a Conor McGregor después de perder de nuevo – ¡¿qué demonios? No puedes hacer eso».

En caso de que Chandler consiga su deseo en 2025, podría estar saliendo de la división de 155 libras la próxima vez. Durante su entrevista posterior a la pelea en el octágono, «Iron» una vez más llamó a McGregor a pesar de su fracaso en el pasado para asegurar la pelea lucrativa. Si finalmente llega a buen puerto en el nuevo año, es lógico que tenga lugar en el peso welter.

Oliveira, por su parte, tiene sus ojos puestos en recuperar el premio mayor. Se espera que desafíe al ganador de la revancha por el campeonato entre Islam Makhachev y Arman Tsarukyan, que al parecer se está preparando para el UFC 311 en Los Ángeles a principios del año que viene.