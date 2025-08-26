John McCarthy desconcertado con derrota de Brian Ortega en UFC Shanghai

John McCarthy ya no ve el deseo de competir en Brian Ortega después de perder en UFC Fight Night 257.

Ortega (16-5 MMA, 8-5 UFC) perdió los cinco rounds ante Aljamain Sterling (20-5 MMA, 17-5 UFC) en una derrota por decisión unánime en el evento co-principal del sábado en el Shanghai Indoor Stadium en Shanghai.

Antes de la pelea, Ortega dijo en una entrevista que esperaba pelear con Sterling, pero terminó mostrándose tímido y fue superado en golpes durante toda la pelea.

«Brian, ¿en qué estás pensando? ¿De verdad te interesa esto? Te aseguro que cuando Brian era joven, y lo conocía antes de que llegara a la UFC, y hacíamos sus peleas y hablaba con él, siempre decía: ‘Me encanta pelear… Me encanta pelear’. Genial, tienes que hacerlo. Tienes que querer hacer esto. Y luego, incluso en sus entrevistas: ‘Me encanta pelear’. Entonces, ¿por qué no le dedicas lo que te va a llevar al éxito que tuviste al principio de tu carrera? Porque parece que algo no encaja. Parece que algo está cambiando, y no se trata solo de la competencia, porque lleva mucho tiempo enfrentándose a una gran competencia. Cuando te enfrentas a los Frankie Edgars o a los Max Holloways, siempre hay victorias y derrotas. No son fáciles. No le quito mérito a lo que hizo Aljamain, pero hubo momentos en esta pelea en los que mirabas a Brian y decías: «Ahí tienes tu oportunidad, ¡adelante! Ahí tienes tu oportunidad, ¡adelante!», y no lo hacía. Cuando no eres capaz de ver esos momentos y apretar el gatillo, ganar la pelea se vuelve muy difícil. Ahora mismo, simplemente no veo esa misma agresividad ofensiva en él.

Ortega tuvo problemas para alcanzar la marca de peso pluma, por lo que la pelea se disputó en la categoría de 155 libras. El ex aspirante al título ha perdido cuatro de sus últimas cinco peleas.