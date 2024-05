Cambio de estrategia. Aunque una vez se hizo público la demanda de Janel Grant en contra de Vince McMahon, John Laurinaitis y WWE por presunto abuso, tráfico de personas y acoso, el abogado del ex Vicepresidente de Relaciones con el Talento de WWE, Laurinaitis, declaró que su cliente había sido también una víctima del abuso de poder de McMahon, ahora la situación ha cambiado.

Y es que según pudo conocer Brandon Thurston de Wrestle Nonics, ahora el equipo legal de Laurinaitis se ha unido a favor de la reciente solicitud de la abogada de McMahon para que el caso no pueda ser revisado por una corte pública ni juzgado por un jurado público, sino que se dé la orden de que el asunto se resuelva de manera privada en un arbitraje, tal cual como las partes en conflicto dijeron que ban a solucionar cualquier problema, al momento de firmar el acuerdo de confidencialidad (NDA).

“John Laurinaitis has filed a Motion today fully joining in and adopting Vince McMahon’s motion to compel arbitration. Mr. Laurinaitis corroborates Mr. McMahon in publicly declaring that Ms. Grant’s allegations of…

New statement from John Laurinaitis's attorney Edward Brennan:

«Nueva declaración del abogado de John Laurinaitis, Edward Brennan:

“John Laurinaitis ha presentado una moción hoy uniéndose plenamente y adoptando la moción de Vince McMahon para obligar al arbitraje. El Sr. Laurinaitis corrobora al Sr. McMahon al declarar públicamente que las acusaciones de abuso y coerción sexual de la Sra. Grant en su denuncia son completamente infundadas. Mi cliente luchará contra estas acusaciones falsas junto con el Sr. McMahon en el foro adecuado: el arbitraje”.

Before today Brennan had asserted in multiple public comments that Laurinaitis was a victim, like Grant.

In a statement to POST Wrestling & Wrestlenomics in early April, Brennan said: “Judge [Ann] Callis [Grant's attorney] was a learned judge and is a skilled litigator. I…

— Brandon Thurston (@BrandonThurston) May 2, 2024