John Cena y Vince McMahon en un show indie en 2007

John Cena y Vince McMahon protagonizaron momentos memorables juntos en la WWE. El primero que le viene a la mente a un servidor mientras escribe estas líneas incluye a CM Punk. Cuando el entonces mandamás quiso evitar que este ganara el campeonato del mundo frente al «Greatest of All Time» durante Money in the Bank 2011.

► Una rara ocasión

Pero ahora dejamos a un lado al «Best in the World», los eventos premium, e incluso a la misma compañía para recordar (o descubrir) la rara ocasión en que Cena y McMahon aparecieron en un show independiente. Fue en CW Homecoming de Chaotic Wrestling en la Triton Regional High School en Byfield, Massachusetts, Estados Unidos, el 25 de mayo de 2007.

El líder de la Cenation fue el árbitro especial invitado en la lucha estelar por el campeonato de peso completo donde Brian Milonas (con Cherry Payne) retuvo contra Rick Fuller, quien estaba acompañado por John Cena Sr., bajo el nombre de Johnny Fabulous. John Cena vio más acción pués además atacó con su Ajuste de Actitud a Vince McMahon.

Así mismo, nos hacemos eco del recuerdo que de aquel momento guarda Ivar, la mitad de los Vikings Raiders, los actuales campeones mundiales en parejas de la WWE, según sus propias palabras a Chris Van Vliet.

“Cena quería hacer un show benéfico; uno de sus hermanos era policía y sufrió un accidente. Quería recaudar fondos para el departamento de policía. Así que habló con su padre, contactaron a Chaotic Wrestling y decidieron organizar un evento benéfico, y Vince dio su aprobación para que John participara.

“Vince recibe el peor Attitude Adjustment de la historia, tan malo como ese último Stunner que tomó, y luego rueda fuera del ring, cruza la barricada, sube a una limusina y se va. Las únicas personas que sabían (que McMahon aparecería) eran John y el promotor James [Jamitkowski], y ni siquiera ellos estaban seguros de que realmente iba a presentarse… Bastante loco que hiciera eso por John”.