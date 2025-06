John Cena y Seth Rollins: unidos por ¡el café!

A John Cena y Seth Rollins lo une la WWE pero fuera de la lucha libre profesional se mantienen conectados por su amor por el café. Cabe mencionarse que el actual Mr. Money in the Bank tiene una cafetería, 392 Dport, en Davenport, Iowa (Estados Unidos), ubicada cerca de Black & Brave Wrestling Academy, la academia donde prepara a las nuevas generaciones de la industria luchística.

► Unidos por ¡el café!

«The Visionary, The Revolutionary…» acudió recientemente como invitado a Kay Adams on Up & Adams y reveló ese gusto que comparte con el presente Campeón Indiscutible:

«John y yo estamos en un grupo de chat sobre café porque nos encanta el café. John es un conocedor del café. De hecho, me enorgullece mucho esto —no voy a tomar todo el crédito—, pero él está en ese grupo conmigo y con otro amigo nuestro, Claudio Castagnoli, que es un amigo de hace mucho tiempo. Viajamos todo el tiempo, así que siempre estamos visitando cafeterías. Durante años, John era como un ermitaño cuando viajaba, porque no quería que lo molestaran, con justa razón. Lo entiendo, lo comprendo. Yo lidio con eso en una escala muy pequeña comparado con lo que le pasaría a John Cena si entrara en una cafetería. Pero gracias a nuestro empuje, y en parte por este chat de café, creo que John ha empezado a salir un poco. Creo que su esposa también lo ayudó mucho en eso. Ha salido y ha ido a algunas cafeterías. Estoy muy orgulloso de haber logrado que John salga un poco«.