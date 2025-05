El Campeón Indisputable WWE, John Cena, atacó a Jey Uso y casi hace que Logan Paul le quite el Campeonato Mundial de Peso Completo en la más reciente edición de WWE Saturday Night’s Main Event.

Sin embargo, Cody Rhodes, hizo su triunfal regreso a WWE y atacó a Cena y a Logan para salvar a Jey y que este finalmente pudiera retener su título tras 8 minutos y 46 segundos de combate.

Money in the Bank

El combate comenzó con ambos forcejeando en el centro del ring y Jey Uso atrapando a Logan Paul en una dormilona. Paul respondió con un golpe, pero Uso lo derribó con una tacleada de hombro. Luego, al ir a las cuerdas, Paul se agachó y saltó por encima de Uso.

Uso conectó un Uppercut Europeo que mandó a Paul a la esquina, pero este se impulsó con las cuerdas y lo esquivó con un slingshot. Paul luego derribó a Uso con un Blockbuster desde las cuerdas y se levantó de inmediato, colocando las manos contra la lona y saltando. Uso rodó fuera del ring para recuperarse, pero Paul lo derribó con una plancha cruzada hacia ringside.

Jey más adelante conectó un ataque de cadera sobre Paul en la esquina y buscó la cuenta. Paul se liberó y cuando Jey subió al esquinero, Paul lo recibió con las rodillas arriba y lo atrapó en una rodada a espaldas, pero Jey resistió.

Jey luego conectó una zambullida samoana sobre Paul e intentó lanzarse fuera del ring, pero Paul lo frenó en seco con un derechazo. Cuando ambos regresaron al cuadrilátero, Jey sorprendió a Paul con una superkick y luego le aplicó un Uso Splash desde lo alto, buscando la cuenta.

Antes de que el réferi llegara a tres con la cuenta en el toque de espaldas, John Cena lo sacó del ring y comenzó a golpear brutalmente a Jey Uso. Cody Rhodes interrumpió al hacer su entrada y atacó a Cena, dándole la oportunidad a Jey de volver a subir al esquinero y conectar un segundo Uso Splash sobre Logan Paul para llevarse la victoria.

CODY RHODES IS BACK TO STOP JOHN CENA FROM SCREWING OVER JEY USO! #SNME pic.twitter.com/FUh1dObQVW

Después del combate, Cody Rhodes tomó el micrófono y lanzó un reto para una lucha de parejas en el evento premium Money in the Bank 2025: Cody Rhodes y Jey Uso ante John Cena y Logan Paul.

"YOU'VE RUINED ENOUGH… WE'LL SEE YOU AT MONEY IN THE BANK!" 😤

WE'RE GETTING LOGAN PAUL & JOHN CENA vs. JEY USO & CODY RHODES at #MITB!!! #SNME pic.twitter.com/f4DbGZ3LCr

