John Cena y Cody Rhodes, también fuera de cámaras

Por si no fuera suficiente los problemas entre el Campeón Indiscutible WWE y el 16 veces Campeón Mundial que suceden en pantalla… También pasan cosas detrás. Es interesante que recordemos que durante el episodio de Monday Night Raw del 31 de marzo el retador al título en WrestleMania 41 acusó al monarca de no ser autético y haber seguido paso por paso el libro de jugadas que él mismo escribió.

Hablando con Pardon My Take, Cody Rhodes cuenta que tuvo un desacuerdo fuera de cámaras con John Cena sobre la autenticidad:

«Una de las mayores diferencias que John Cena y yo hemos tenido —y la tuvimos tanto detrás de cámaras como frente a ellas— es que él siente que yo no soy lo suficientemente auténtico o tan auténtico como lo fue él. Yo creo que, a estas alturas, estoy bastante seguro de quién soy y siento que tengo un historial probado. La respuesta es que no puedes ser un farsante con eso. Tal vez sea eso… que a algunos simplemente no les caes bien. No puedes agradarle a todos, puede que no les gustes. Cuando luché contra Kevin Owens, él tiene una gran base de fans y en general una buena reputación. La mayoría apoyaba, pero algunos —escuchas cosas locas de vez en cuando. Tienes que dejarlo pasar, no puedes ganártelos a todos.»