Eric Bischoff no quedó satisfecho con la lucha entre John Cena y Cody Rhodes por el Campeonato Indiscutible de WWE en WrestleMania 41. En realidad, no han faltado las críticas al combate, en especial al final con el rapero Travis Scott involucrado y a la ausencia de The Rock, quien por su parte también fue crítico con el evento.

Veamos qué dijo el ex productor ejecutivo de WCW acerca del enfrentamiento en el episodio más reciente de su pódcast, 83 Weeks. Bischoff además menciona el choque donde Becky Lynch y Lyra Valkyria destronaron a Liv Morgan y Raquel Rodríguez como Campeonas de Parejas, lo cual cambiaría el día siguiente en Monday Night Raw.

«¿Fue una gran historia? No. ¿Estuvo quizá en un punto medio? Sí. Fue decente, pero le faltó emoción, y sentí eso desde el principio de esta historia, y lo sentí durante toda la lucha… No sé a qué atribuirlo, salvo quizá a una versión distinta de ‘ring rust’ (óxido de ring) por parte de John… Simplemente no conectó, y no sé por qué.

«Lo vi también en una lucha de parejas femenil, estuvo sobreproducida, con Becky… había demasiado pasando y nada realmente importaba. Odio tener que decirlo, pienso lo mejor de Cody y de John, pero tengo que creer que cuando ambos vean esta lucha, van a decir: ‘La fallamos. No dimos en el blanco.’«