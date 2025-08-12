John Cena y Brock Lesnar vs. AEW: la estrategia de WWE

Ya pocas cosas nos sorprenden de WWE. Como que, pudiendo ser parte de un asunto legal por el que Vince McMahon adelantó su jubilación, la compañía traiga de vuelta a Brock Lesnar. O que, por primera vez, planee programar un evento premium de su «main roster» el mismo día en que se celebra un PPV de AEW, como reportó ayer POST Wrestling.

«POST Wrestling habló con varias fuentes con conocimiento del calendario de eventos de la WWE, quienes confirmaron que un evento premium en vivo (PLE), aún no anunciado, se llevará a cabo el sábado 20 de septiembre en Indianápolis, Indiana. «La fecha coincide con el PPV All Out de AEW, programado para el Scotiabank Arena de Toronto, y representa la primera vez que un PLE del elenco principal de la WWE se transmite el mismo día que un PPV de AEW. Aún no hemos confirmado la hora de inicio del evento de la WWE. All Out está programado para comenzar su transmisión en PPV a las 8 p. m., hora del este».

► WWE, con todo

Y ahora, durante la más reciente entrega de la Wrestling Observer Radio, Bryan Alvarez y Dave Meltzer dan cuenta de tal contraprogramación, revelando que la idea de WWE pasa por reservar un duelo entre John Cena y Brock Lesnar como «main event» para ese «PLE» que tendrá lugar el mismo día que AEW All Out 2025. Según Meltzer, he ahí el motivo de que Lesnar no compita en Clash In Paris y a cambio, Logan Paul sea el rival de Cena en el show galo.

No deja de parecer curioso que todavía WWE no haya anunciado oficialmente la cita de marras, cuando sólo restan 39 días hasta el 20 de septiembre. Confiarán en que, teniendo a Cena y Lesnar como principales bazas, se venda sola sin necesidad de promocionarla demasiado, pues WWE suele anunciar sus eventos premium con bastante más antelación. Todo sea por marcar terreno, aunque parece cuestionable que su estrategia le resulte verdaderamente productiva, recordando lo sucedido hace ahora un mes con su bloque de eventos programados contra All In: Texas.

La buena noticia es que seguramente AEW decida adelantar la hora de inicio de All Out, y en consecuencia, muchos usuarios (como los de zonas horarias cercanas a la de un servidor) podrán seguir en directo el PPV sin tener que trasnochar demasiado.