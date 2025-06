John Cena en la WWE, ¿como Thanos en Marvel?

Thanos es uno de los villanos más notorios de la historia de los cómics y películas de Marvel. Hablando de cine (un servidor no conoce demasiado bien las viñetas), él es el heel principal de la Saga del Infinito. Interpretado por Josh Brolin, es un titán que busca reunir las seis Gemas del Infinito para eliminar a la mitad de la vida del universo, con el objetivo de «restaurar el equilibrio», en Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019).

► John Cena y Thanos

En la actualidad, John Cena es el malo número uno de la WWE, también el Campeón Indiscutible. Y el miembro del Salón de la Fama -así como también un gran rudo en su momento; recordemos, por ejemplo, la época del «Hall of Pain»- Mark Henry le aconseja que tome nota de Thanos. Atendamos a las recientes declaraciones del veterano exluchador durante un episdodio reciente del pódcast Busted Open Radio:

«Si yo fuera John Cena, ahora soy Thanos. Hago una promo que arrase con todo. ‘¿Truth, me atacaste por la espalda? ¿Me golpeaste cuando no estaba mirando? Pues ahora sí te veo. Cuando pensaba en irme, ya no lo estoy pensando. Ahora estoy pensando en cómo voy a acabar con tu carrera. Vas a tener el regreso más corto en esta empresa que cualquiera haya tenido. Jamás. Y te quiero en SummerSlam. Te voy a poner en el escenario más grande en el que hayas estado solo para poder lanzarte desde él.’»

Ya es oficial que Cena va a exponer el título ante CM Punk en Night of Champions y curiosamente no hace mucho (señalando a John como Superman) el «Best in the World» se compara con otro superhéroe, Batman (aunque este pertenece a los cómics y películas de DC):

«Siempre lo veía—nuestra dinámica—como Superman y Batman. Te explico, Superman—es genial, es fenomenal… Si te gusta ese tipo de cosas. Luego está Batman—¿A quién no le gusta Batman? Y eso es lo que quiero decir, cuando hablas de John, tienes que hablar de mí; ciertamente cuando hablas de mí, tienes que hablar de John».