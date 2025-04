John Cena estará en el WWE Raw posWrestleMania 41

No tiene marcada en el calendario John Cena ninguna fecha más importante que el 20 de abril de 2025 ya que será entonces cuando enfrente a Cody Rhodes en la lucha estelar de la segunda noche de WrestleMania 41 buscando ganar el Campeonato Indiscutible de WWE, o lo que es lo mismo: su título 17, el que lo haría desempatar con Ric Flair y agrandar todavía más su leyenda en la lucha libre profesional.

► Una cita importante

No obstante, y esta puede ser realmente la más notoria de toda la recta final de su carrera como luchador, a lo largo del año habrá muchas otras de relevancia y una de ellas, tanto para sí mismo, como acaba de revelarse, como en general para toda la compañía también de manera anual, es el programa de Monday Night Raw justo la noche siguiente a «The Grandes Stage of Them All».

Y desde ahora sabemos que «The Champ» también la tiene marcada en el calendario, según el sitio web oficial de WWE:

► ¿Qué pasará entonces?

La respuesta a esta pregunta es una de las mayores incógnitas, sino la mayor, que tiene el Universo WWE en estos momentos, a falta de solo cinco días para que WrestleMania de comienzo.

Pero podemos especular, y lo primero que nos viene a la mente, al menos a un servidor, y seguro que también a muchos de nuestros lectores, es que John Cena se presentará en Raw el 21 de abril como nuevo Campeón Indiscutible de WWE.

Lo segundo es que hará acto de presencia, derrotado, quizá con excusas, puede que pidiendo (¿a The Rock como jefe?) una revancha titular… ¿Cuál de las dos situaciones prefieres que se de?