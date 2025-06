El 17 veces campeón mundial en WWE, John Cena, ha sorprendido al mundo en su tour de retiro. No solamente porque regresó a ser villano después de varios años, sino porque su retiro se ha dado bastante de qué hablar, dado que se ha enfocado en «destruir la lucha libre».

Pues bien, recientemente, Cena habló con Collider y les reveló que todo lo que hemos visto en pantalla, ha tenido grandes cambios. Estas fueron sus palabras:

► John Cena habla acerca de su última etapa en WWE y la gran cantidad de cambios creativos

«No quiero arruinar nada de lo que está planeado para este último año, pero creo que tu pregunta es excelente. He estado en muchas ramas del entretenimiento. He leído las noticias matutinas, he presentado premiaciones, me han cubierto con slime. He hecho televisión episódica. He podido aparecer en pantalla. He podido estar en tu teléfono, y he vivido la experiencia en vivo en las arenas.

«No hay una forma de contar historias más adaptable que WWE. WWE puede cambiar una historia mientras sucede en vivo. Lo que han visto hasta ahora en las fechas de esta gira de despedida, las 18 de 36, es que hemos hecho muchos giros, muchos cambios justo en el momento.»

«A medida que nos acercamos al final de todo esto, lo que dicta esos giros es el público, y creo que el público empezará a sentir algo diferente, porque ahora sí estamos llegando realmente al final. Así que, si alguna vez has querido hacerte escuchar, si alguna vez has querido decir algo, odio robarme mi propio cliché, pero el momento es ahora.

«Espero con ansias lo que viene, porque el público va a marcar la dirección en la que iremos. Creo que es un momento maravilloso para ser fan. Creo que muchos talentos están pudiendo capitalizar todo lo que estamos haciendo, y aplaudo a WWE por siempre tener la capacidad de pensar a largo plazo, pero también de girar en seco en el momento, mientras sucede. Creo que esa es su mayor fortaleza».