John Cena vs. Randy Orton, «Una Última Vez»

No hace falta decir que muchos de los encuentros que John Cena ha disputado en esta «Renaissance Era» de WWE, tras anunciar su retiro a finales de año, quedarán como sus últimos ante ciertas Superestrellas.

Probablemente lo veamos otra vez contra Cody Rhodes, tras su denostado choque en WrestleMania 41, pero sí que podemos asegurar que el de la próxima semana contra Randy Orton en Backlash no tendrá revancha. O eso vende el más reciente afiche promocional de WWE.

Con «Una Última Vez», parece evidente la condición de cierre de círculo de esta defensa. Sin necesidad de reportes al respecto, Cena habría pedido expresamente a Orton como retador, considerando las veces que han compartido ring, en una rivalidad definitoria de las últimas dos décadas de WWE, desde su primer mano a mano allá por el capítulo de Raw del 19 de febrero de 2007, hasta su último hasta ahora en el episodio de SmackDown del 7 de febrero de 2017.

Y considerando también el escenario, el Enterprise Center de St. Louis (Missouri, EEUU), ciudad donde Orton se crio luchísticamente, donde «The Viper» podría colgar las botas en un futuro no muy lejano. Sin desmerecer la cercanía que estos veteranos tienen fuera del ring, aunque ahora, frente a las cámaras, esa amistad quedará a un lado como consecuencia del «heel turn» de Cena.

Les recuerdo el menú que presenta Backlash 2025 de cara al próximo 10 de mayo.

Randy Orton with some fatherly advice for John Cena. #SmackDown #WWE pic.twitter.com/bLorUN3IgL