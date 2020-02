Ni Dave Meltzer se atrevía a desvelarlo, pero las últimas informaciones del editor del Wrestling Observer acerca del oponente que tendrá John Cena en WrestleMania 36 apuntan a Elias.

► John Cena vs. Elias, una oportunidad para «The Drifter»

Una decepción a juicio de muchos por el hecho de que Elias no posee la categoría suficiente para servir de rival de enjundia de «The Champ», cuando además, venimos conociendo reportes que hablan de «grandes planes» para Cena en WM 36, con la opción reportada de Bray Wyatt o Goldberg como rivales.

Elias y Cena tuvieron un encontronazo en la anterior edición de «The Showcase of the Inmortals» que seguramente tampoco sirva de acicate, pues el 16 veces campeón mundial, ataviado como su antiguo personaje de «Doctor of Thuganomics» «enterró» al ex-NXT, tras un golpe de micro, un F-U y un Five Knuckle Shuffle. Divertido segmento, pero que dejó claro el estatus de Elias, quien desde entonces no ha logrado nada destacable.

Presunta «revancha» la que veríamos el próximo 5 de abril que a priori parte de un enfoque muy distinto, pues un John Cena vs. Elias supondría actualmente un choque técnico vs. técnico. Claro que, como sugiere Meltzer, apenas basta una promo para que de nuevo Elias vuelva al bando rudo. Y descartando por supuesto que Cena vaya a pasarse al lado oscuro, resulta previsible que sea Elias quien ejerza de villano de la rivalidad.

El pasado verano, supimos que Kevin Dunn apoyaba a Elias tras bambalinas, pero una inoportuna lesión justo antes de su combate de semifinales del King of the Ring lastró lo que pudo haber sido su victoria de este torneo, y de resultas, mejora de su situación.

Ahora, después de todo, quizás no sea tan mala noticia que se concrete un John Cena vs. Elias para WrestleMania 36, a fin de impulsar al guitarrista hacia los puestos estelares de SmackDown. Porque de otra manera, ¿qué sentido guardaría tal mano a mano? Cena no necesita demostrar nada a estas alturas, y según las previsiones, la lucha no tendrá el Campeonato Universal de por medio. Veremos si 2020 es el año en que WWE «stands for Walk With Elias».