De una manera u otra, se intuye que Cody Rhodes tendrá importante protagonismo camino hacia WrestleMania 39 y por supuesto, ya durante el PPV. Si ya luce como favorito para ganar el Royal Rumble varonil de este mes, el último reporte sobre su devenir, vía Paul Davis de WrestlingNews.co, refuerza la creencia de que «The American Nightmare» tendrá un choque titular en «The Grandest Stage Of Them All».

«Han contado a WrestlingNews.co que The Rock aún no es seguro para WrestleMania y el plan actual, si The Rock no puede estar en el show, es que Cody Rhodes rete a Roman Reigns por el Campeonato Universal. WWE quiere que The Rock se comprometa antes de Royal Rumble porque es cuando las cosas se disponen para Mania […] No está claro todavía cómo dividirá la compañía el Campeonato WWE y el Campeonato Universal, pero la idea es que cada marca tenga un título ‘top’ de cara al verano».