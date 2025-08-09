El siempre respetado y a la vez polémico periodista de lucha libre, Dave Meltzer, sorprendió con sus calificaciones de las luchas ocurridas en las dos noches de SummerSlam 2025. La lucha por el Campeonato Indisputable WWE, en donde Cody Rhodes destronó a John Cena, obtuvo cinco estrellas, y así la describió Meltzer:

► Así describió Dave Meltzer la lucha John Cena vs. Cody Rhodes 2 de SummerSlam 2025, que calificó con 5 estrellas

«Rhodes fue abucheado bastante. Salió viéndose emocional. Hicieron las secuencias básicas al estilo Cena desde el inicio. Fue una lucha estelar por el título al estilo WWE, llena de uso repetido de movimientos finales una y otra vez. Rhodes aplicó un Cody Cutter.

«Cena hizo un AA. Rhodes hizo un bloqueo de moonsault y un Cody Cutter desde la tercera cuerda, además de un martinete. Cena hizo su segundo AA. Cena aplicó el STF y Rhodes alcanzó las cuerdas, pero en una street fight no hay rompimiento por toque de cuerdas. Rhodes salió del ring y arrojó a Cena por encima de la barricada.

«Cena hizo un Code Red en el suelo y se veía feliz de haberlo ejecutado a la perfección. Luego aplicó el AA número 3 sobre la mesa de comentaristas en español. Rhodes hizo el primer Cross Rhodes. Cena aplicó el AA número 4 y Rhodes se levantó de la cuenta. Se pelearon entre el público por un rato.

«Rhodes le lanzó un bote de basura a Cena, quien lo atrapó. Ambos lucían cansados. Rhodes le lanzó una valla de bicicleta a Cena. Cena le arrojó algo a Rhodes, falló por mucho, pero Rhodes lo vendió igual. Rhodes suplexeó a Cena contra la barricada.

«Se fueron debajo del escenario a pelear y salieron por el elevador de entrada que usa Rhodes. Cuando Cena subió por el elevador, Rhodes ya estaba sobre sus hombros. Cena lo cargó al ring y lo lanzó contra la rampa, luego lo metió de nuevo al ring. Rhodes arrojó a Cena contra una mesa.

«Rhodes aplicó el segundo Cross Rhodes para una cuenta cercana. Rhodes usó una silla y luego desató la cuerda inferior. Intentó golpearlo con el tensor de acero, pero Cena lo esquivó dos veces. Cena aplicó un STF usando la cuerda inferior. Rhodes escapó y aplicó una Anaconda Vise usando las cuerdas.

«Rhodes luego hizo el Cross Rhodes número 3, 4 y 5, pero Cena se levantó. Cena aplicó el AA número 5 y 6, y luego el número 7 desde la segunda cuerda, pero Rhodes volvió a levantarse. Rhodes hizo un Cody Cutter desde la tercera cuerda atravesando una mesa, seguido del Cross Rhodes número 6, y obtuvo la victoria por cuenta de tres. ★★★★★

«Rhodes estaba exhausto al final. Se abrazaron. Esto se suponía que fuera el momento de pasar la antorcha, aunque Cena ya había hecho eso años atrás con Reigns cuando dejó de luchar a tiempo completo. Pero fue un verdadero clásico. Rhodes dejó el ring para Cena.

«Cena se quedó en el ring mientras la gente lo ovacionaba. Sonó la música de Brock Lesnar, probablemente la mayor reacción del fin de semana. Lesnar entró al ring y aplicó un F-5 a Cena para cerrar el show».

► Calificaciones de estrellas de Dave Meltzer para SummerSlam 2025