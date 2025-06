John Cena vs CM Punk en Night at Champions

John Cena apareció en RAW tras la lucha en Money in the Bank, donde perdió ante Cody Rhodes y Jey Uso tras la intervención de R-Truth. El Marine se enfocó en recriminar a los fans como ya es costumbre.

Cena le recriminó a los aficionados que salvaran a Truth con sus cánticos y que deberían haber buscado darle un reto en vez de gastar sus energías salvando un «payaso»; sin embargo, de como fuera él había vencido a los mejores y lo seguiría haciendo hasta que terminara su gira del adiós y se llevara el título.

n ese momento apareció CM Punk, asegurando que estaba ahí para defender a los aficionados, no a WWE ni a TKO. Además, dejó claro que no estaba ahí para besarle el trasero al «Jefe Final».

También retó a John Cena y afirmó que era momento de quitarle el título. Le recordó su última lucha y señaló que Cena sabe que lo que está haciendo está mal, que en el fondo no quiere hacerlo, y que, cuando le arrebate el campeonato, tendrá que ofrecer disculpas.

Punk reconoció que no deseaba el campeonato, ya que solía convertirse en un monstruo cuando lo tenía; sin embargo, afirmó que ahora debía obtenerlo para acabar con el monstruo en el que se ha convertido John Cena.

«The Best in the World» lo desafió a una lucha por el Campeonato de WWE en ese mismo instante. No obstante, Cena aceptó el reto, pero aclaró que la pelea se daría en Night at Champions.

Pero la situación no terminó ahí, ya que Seth Rollins apareció con el maletín de Money in the Bank, solo para recordar que puede buscar el título en cualquier momento.