John Cena vs. Brock Lesnar sería en WrestlePalooza

Aunque WWE todavía no lo ha hecho oficial, un nuevo reporte de Mike Johnson de Pro Wrestling Insider señala que WWE traerá de regreso un evento premium de la antigua ECW, denominado WrestlePalooza. El evento está planeado para el sábado 20 de septiembre desde Indianápolis, Indiana, aunque se desconoce desde cuál arena se realizaría.

Según el reporte de Mike Johnson de Pro Wrestling Insider, WWE y Triple H ya están pensando en dos luchas de carácter de evento estelar: John Cena vs. Brock Lesnar y la lucha por el título entre el Campeón Indisputable WWE, Cody Rhodes, ante Drew McIntyre. Dos grandes luchas para contraprogramar el evento premium AEW ALL OUT 2025, que se realizará ese mismo 20 de septiembre desde Canadá.

► WrestlePalooza sería estelarizada por John Cena vs. Broick Lesnar

Tanto Mike Johnson como Dave Meltzer del Wrestling Observer Newsletter reportan que el anuncio oficial del evento premium WrestlePalooza se realizaría esta misma semana. Meltzer asegura que el show será transmitido únicamente por ESPN para Estados Unidos, esto, como parte de una prueba de un nuevo modelo de ESPN, cadena televisiva que desde el 2026 tendrá los derechos exclusivos para transmitir en USA todos los eventos premium de WWE.

Por otra parte, la cuenta de X, antes Twitter, denominada Boozer Rasslin, aseguró que se espera que la lucha entre Cena y Lesnar sea una lucha de último hombre en pie o Last Man Standing Match. Algo curioso es que la empresa independiente F1RST Wrestling LLC., de Minneápolis, es desde el 2016 dueña de esta marca y su último evento bajo el nombre de WrestlePalooza fue el 22 de junio del 2025, por lo que se habría llegado a algún tipo de acuerdo con WWE.