“(…) Podemos confirmar el informe de WrestlingNews.co de que, a partir de noviembre, había planes imprecisos para que John Cena vs. Logan Paul tuviera lugar en WrestleMania internamente, pero dos meses después, no sabemos cuál es su situación”. Un par de días atrás estaba en el aire el combate de John Cena en WrestleMania 39. Ha habido varios oponentes mencionados pero hasta ahora no se ha confirmado nada. Aunque todavía queda mucho tiempo por delante pues ni siquiera se ha celebrado Royal Rumble 2023.

► John Cena vs. Austin Theory en WrestleMania 39

No obstante, no podemos pasar por alto la información que apunta Dave Meltzer en el Wrestling Observer Radio: “Parece que será Cena y Theory en Mania. Era el plan camino, camino atrás”. Justamente, el Campeón de Estados Unidos ha sido el más mencionado como posible rival del 16 veces Campeón Mundial en el Evento Premium magno de este año. Los dos ya han tenido sus más y sus menos en televisión y existe una historia que se puede desarrollar para entonces. Así que, a falta de más detalles, esta será la lucha de Cena en WM.

Curiosamente, en el informe que mencionamos antes, se apunta que John Cena y Austin Theory grabaron contenido juntos aún no emitido: “Theory originalmente estaba programado para el evento principal del evento en vivo de Toronto esa noche en un combate de jaula con Seth Rollins. Sin embargo, Theory fue sacado de ese programa para viajar a Tampa, donde filmaría un segmento con John Cena. No se nos dice si sería digital, para uso futuro, para 2K, pero el segmento fue filmado“. ¿Tendrá relación con su lucha?

¿Qué os parece la lucha John Cena vs. Austin Theory para WrestleMania 39?