John Cena triunfa en Clash in Paris ante Logan paul

París vivió una noche histórica con el enfrentamiento entre John Cena y Logan Paul, un combate que quedará marcado como la primera y última presentación de la leyenda en la capital francesa. Desde su entrada, Cena fue recibido con una de las ovaciones más grandes de la velada, acompañado por cánticos incesantes de la afición que no dejó de apoyarlo en cada momento.

El combate inició con fuerza: Cena castigó a su rival en las esquinas con una ráfaga de golpes, mientras Logan Paul intentaba revertir la situación con su característico juego psicológico. Paul resistió el embate del veterano, llegando incluso a aplicar parte del arsenal clásico de Cena, incluido el Five Knuckle Shuffle. Sin embargo, la experiencia del “Doctor of Thuganomics” salió a flote con un intercambio de castigos que mantuvo al público al filo de sus asientos.

Uno de los momentos más sorprendentes se dio cuando Cena aplicó un Clash, movimiento característico de AJ Styles, lo cual encendió rumores sobre un posible enfrentamiento entre ambos en el futuro. La reacción de la arena fue inmediata, con los fanáticos coreando aún más fuerte el nombre de Cena.

John Cena just hit Logan Paul with a STYLES CLASH!!!! 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/x9hJ2SdL7D — WWE (@WWE) August 31, 2025

Pese a los intentos de Logan Paul, que incluso logró conectar planchas y un derechazo que parecía definitivo, Cena resistió y cerró la lucha con una serie de Ajustes de Actitud, logrando la victoria en una batalla épica.

Ahora, tras dejarlo todo en el ring de París, la gran incógnita es quién será el próximo rival en la gira de despedida de John Cena, que cada noche suma más capítulos inolvidables.