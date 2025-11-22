John Cena: «Todos estamos haciendo esto juntos»

A falta de menos de un mes para el último combate de su carrera (13 de diciembre en el especial Saturday Night’s Main Event; aún no tiene oponente), John Cena reflexiona acerca de su adiós a la WWE. Faltando también siete días para que defienda el Campeonato Intercontinental contra Dominik Mysterio en el evento premium Survivor Series.
► En palabras de John Cena
Sobre estar en “Raw Recap” y en el Madison Square Garden
“Estamos en los camerinos del Madison Square Garden. Sí, hace frío, está helado. Este edificio significa muchísimo. Creo que la importancia histórica de este sitio nunca debería perderse en el entretenimiento deportivo. Sé que hay eventos más grandes, que caben más personas… pero aquí hay historia. Cada persona en WWE debería conocer la historia de este lugar. Así, cuando se les otorgue la oportunidad de pisar este ring, este edificio no solo debería significar algo para mí. Con los años he visto cómo esa importancia se erosionaba, pero ahora está resurgiendo. Y eso me hace sentir bien. Porque si te permiten actuar aquí, eres un profesional.”
La gira de retirada
“Gracias por las palabras. Si preguntas si estoy en un estado reflexivo… ahora mismo estoy preparado para hacer un gran show. No quiero estar en otro estado mental, porque 16.000 personas van a estar aquí esta noche y quiero que estén felices. Si soy la razón por la que vinieron, y yo estoy distraído o en mis pensamientos, podrían irse decepcionados. Tendré mucho tiempo para reflexionar después.”
Sobre los jorts (los pantalones vaqueros icónicos)
“Aprecio lo que dices. Me quedo con algo: los jorts fueron motivo de burla. Y mi conclusión es: está bien ser auténtico. Los jorts soy yo. Y tuve suficiente confianza en mí mismo para aguantar críticas, acoso y burlas. Fui un personaje muy polarizante en WWE. Algunos de mis mayores momentos también fueron los más polarizantes. Pero me mantuve fiel al uniforme y al personaje con el que me sentía cómodo. No cambié para complacer a otros. El éxito duradero depende de eso: autenticidad, trabajo duro, ser entrenable, ser fiable, invertir pasión.”
Boston, los fans y ganar el Campeonato Intercontinental
“No, Boston no siempre me ama. He tenido noches muy duras allí. Es un público difícil. Pero sí, esa última noche donde vencí a Dominik Mysterio por el título Intercontinental… sí, estaban contentos de verme. Fue un honor tener esa oportunidad. No tiene que ser como lo haría Stone Cold, ni como otros. No hay una única forma correcta de tener éxito en este negocio. Solo tomar las oportunidades cuando llegan. Y esta fue especial.”
Si desea no retirarse ahora que está luchando tan bien
“No. Y creo que lo que me ayuda a empujar hasta la línea final es que no hay un mañana. Siempre he dado todo lo que tengo. Y cuando la gente dice: ‘estás teniendo de los mejores combates de tu carrera’… lo he escuchado muchas veces en diferentes eras. Hacer de rapero, la era de Super Cena, el Open Challenge… siempre oía lo mismo. Y escucharlo ahora significa mucho. Me muestra que sigo aprendiendo, sigo creciendo, sigo intentando perfeccionar mi oficio.”
“Mi cuerpo está golpeado. Me cuesta calentar antes de un combate y me cuesta enfriar después. Pero quiero que el público sienta que les doy todo lo que tengo. No hay nada dentro de mí que diga que debería seguir más allá del 13 de diciembre.”
Dejar WWE y cumplir su promesa
“No estoy saliendo en mis propios términos. Si pudiera hacer esto para siempre, lo haría. Este es el lugar donde me siento más fluido, más seguro, en casa. El público me ha dejado entrar en su vida durante 23 años. Me gustaría seguir para siempre, pero no puedo. Hice una promesa al empezar: cuando diera un paso más lento, me iría. Y no quiero dañar mi cuerpo, ni el producto, ni que como fan te vayas triste pensando ‘ya no puede’. Quiero que todos estén felices.”
Dejar el negocio mirando al futuro
“Estoy tan contento con el torneo y con Saturday Night’s Main Event. Quiero que la gente mire hacia el futuro del negocio. Los veteranos me dieron energía, sabiduría y respeto. Mi última noche no debe ser solo caer derrotado como dicta la tradición; podemos hacer más.”
“El torneo para elegir a mi último rival permite ver el futuro. Llamé a Triple H y le dije que en vez de hacer un show de tributo a John Cena, que nunca va a satisfacer a todos, mejor poner a estrellas grandes de WWE contra lo mejor de NXT. Así todos pueden ver qué viene después.”
“Sí, es mi último combate, pero estamos cerrando un capítulo de una era. Y quiero que la gente vea lo que viene ahora.”
El regreso de Zack Ryder
“Me alegró muchísimo ver a Zack Ryder volver. Matt es un amigo personal. He visto crecer su mente. Ha ganado mucha sabiduría en el entretenimiento deportivo.”
“Me gusta apoyar a personas humildes, que admiten cuando se equivocan y quieren crecer. Matt lo es, y Chelsea también: toman cada oportunidad y la maximizan.”
Mensaje final
“No hay papeles pequeños, cada parte es necesaria. Sin la gente detrás de cámaras no tendríamos un show. Vosotros permitís que los fans sigan conectados incluso después de que se apagan las luces. Esa conexión ayuda al negocio.”
“Los fans, la gente en las arenas, los trabajadores, todos formamos parte. Durante la pandemia vimos cómo era sin público —y resistimos— pero es mucho mejor con ellos.”
“Todos estamos haciendo esto juntos.”