The Iron Claw (2024) y The Wrestler (2008) son dos de las más celebradas, exitosas y trascendentales películas sobre lucha libre profesional. Mientras hablaba recientemente con Jeff Goldblum en The Jimmy Kimmel Show, la Superestrella de WWE y megaestrella de Hollywood John Cena las aplaudía:

«Las películas sobre lucha libre son un tema difícil de abordar. Películas como The Wrestler y The Iron Claw han hecho un gran trabajo al contar la historia de los individuos. Es algo tan más grande que la vida misma, y hay tantos nombres memorables. Iron Claw trata sobre cuatro figuras principales en Texas. The Wrestler es la historia de una figura principal que ha pasado su mejor momento y lo que está tratando de hacer para recoger los pedazos de su propia vida. Es esa historia de una estrella de rock que no puede dejar el escenario. La lucha libre, el entretenimiento deportivo, la WWE, es como un cofre del tesoro lleno de historias. Cuando veo una película bien hecha como Iron Claw o The Wrestler me da esperanza de que se puedan contar más historias porque hay tantas historias en nuestra biblioteca«.

► The Wrestler

Randy Robinson, «The Ram», un luchador que alcanzó la cumbre en los años 80, trata de continuar su carrera 20 años después con exhibiciones en gimnasios de institutos y en cuadriláteros de tercera categoría. Olvidado por su hija, vive gracias a la adoración de sus fans, pero un ataque al corazón le obliga a retirarse.

► The Iron Claw

Basada en la vida de los inseparables hermanos Von Erich, que hicieron historia en el competitivo mundo de la lucha libre profesional a principios de la década de los 80. A través de la tragedia y el triunfo, bajo la sombra de su dominante padre y entrenador, los hermanos buscan la inmortalidad en el escenario más importante del deporte.

