¿John Cena teme que el Universo WWE lo olvide?

John Cena habla de todo: desde Peacemaker o El Escuadrón Suicida hasta CM Punk, Logan Paul o André el Gigante, pasando por su heel turn, Hollywood o el retiro.

► John Cena en FAN EXPO Chicago 2025

Una última vez en Chicago

“Chicago significa todo para mí porque ahí empezó el viaje. Siempre digo que no puede haber un final sin un primer paso, y mi primer paso fue en All State, en un momento increíble. Desde entonces ha sido una gran aventura. Volver ahí va a ser maravilloso.”

Si trabajaría con los Muppets

“Me encantaría, aunque llamarme actor quizá sea exagerado si han visto mis cosas. Seguramente estaría en el balcón con Statler y Waldorf.”

Qué rival le hubiera gustado enfrentar en WrestleMania

“Egoístamente, André el Gigante. Era la medida de todo. Su presencia y el mito alrededor de él eran legendarios, no solo en WWF sino en todo el mundo.”

La promo fallida del heel turn

“No estaba molesto, simplemente sé que fallé. No pasa nada, se aprende del fracaso. Salí y la cagué, así de simple.”

¿Cómo habría cambiado su heel turn sabiendo lo de The Rock?

“La verdad, pensar en eso es perder el tiempo. Prefiero vivir el presente, aún nos quedan fechas y estoy disfrutando el viaje.”

CM Punk

“Queríamos el mismo lugar y los dos amamos este negocio. Somos muy diferentes, pero compartimos valores. Siempre intentamos sacar lo mejor del otro. Ojalá hubiera tenido más combates con él, pero agradezco los momentos que sí vivimos.”

Logan Paul

“¿Puede vencerme? Sí, tiene muchas posibilidades porque es muy bueno en WWE. Sé que muchos no lo quieren, pero creo que está subestimado. No es un outsider, pertenece aquí. Sus mejores días están por venir y creo que será campeón. Yo entreno duro, no lo tomo a la ligera. Si me gana, tendrá que ganarse cada centímetro.”

¿Qué aprendió de los fans?

“Que ustedes no tienen que estar aquí, pero deciden estarlo. Eso me enseñó que no debo tomarme personal el ruido en la arena, porque al final compartimos momentos. Eso me llena de alegría y amor, por eso hago estas cosas.”

Ric Flair

“Ric me felicitó por el título 17 y nos vimos después. ¿Historias de fiesta? Una vez, en una gira en Reino Unido, fuimos al Ritz a tomar té y comer sándwiches. Esa es la historia.”

Peacemaker

“Vean el episodio 1 de la temporada 2 de Peacemaker. Ahí pasa algo.”

Cómo nació el “You can’t see me”

“Fue por accidente. Mi hermano pequeño me retó a hacerlo en TV mientras estaba en Velocity. Lo hice, al público le gustó y tuve que repetirlo… ahora ya nunca puedo dejar de hacerlo.”

Cuándo empezó a funcionar su carrera en cine

“Cuando puse la misma pasión que en la lucha libre. Antes de eso, sinceramente, no me importaba tanto, y se notaba. Cuando empecé a entregarme de verdad, las cosas cambiaron.”

¿Teme que el Universo WWE lo olvide?

“Algún día terminará, eso es inevitable. Y sí, quizá la gente me olvide. Pero yo aprendí a amarme y respetarme a mí mismo. Aunque nadie más me recuerde, yo sonrío al verme en el espejo y me rodeo de gente que siente lo mismo. Eso me da paz.”

Su escena favorita en The Suicide Squad

“La llegada a la playa. Me enseñó una lección vital: ser entrenable. Yo había preparado mucho al personaje, pero James Gunn me dijo: ‘Olvida todo y hazlo como un Capitán América arrogante’. Tiré mi trabajo a la basura, lo escuché y funcionó. Gracias a eso me dio más oportunidades y nacieron Peacemaker y la serie. Ese consejo me cambió la vida.”