John Cena: «Stephen A. Smith es lo que es la WWE»

Stephen A. Smith es un reconocido periodista deportivo, comentarista y presentador de televisión estadounidense. Es conocido por su trabajo en ESPN, donde es una figura destacada en programas como First Take, donde discute y analiza temas relacionados con el mundo del deporte, especialmente en la NBA y la NFL.

How to fix the NBA dunk contest pic.twitter.com/NHlwvZoZ6q — Stephen A Smith (@stephenasmith) February 20, 2024

► John Cena elogia a Stephen A. Smith

No tiene una conexión especial con la WWE o la lucha libre profesional en general, aunque ocasionalmente sí ha dedicado elogios a la industria de las cuerdas, pero John Cena considera que representa lo que buscan en la compañía donde él es 16 veces Campeón Mundial.

«Creo que estaría tentado de hacer más que simplemente gestionar. Él encarna lo que representa la WWE. Es entretenido, su personalidad es innegable, tiene un magnetismo. Genera ciertos sentimientos en las personas, ya sea que lo apoyen o sean sus opositores. Representa lo que intentamos lograr en la WWE. Creo que por eso tenemos tanto respeto mutuo. Lo vi en WrestleMania el año pasado, siempre es muy amable con nosotros y con todos en nuestro vestuario, y creo que es porque todos estamos unidos en el mismo equipo», comentó Cena en First Take.

Un par de años atrás, Stephen A. Smith decía que sería un manager rudo si entrara a la lucha libre:

«Me encantaría ser un manager de villanos como Bobby ‘The Brain’ Heenan, Paul Heyman y esos tipos. No quiero ser el bueno de la película, sino el alborotador, el villano. Creo que podría hacerlo bien. Si me quieren como manager de villanos, nadie podrá igualarme. Lo incluiré en mi contrato. Nadie puede tocarme. Soy demasiado frágil. No voy a dejar que me toquen. Nadie me va a levantar en brazos».

