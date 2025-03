John Cena Sr.: «No sé por qué mi hijo lo hizo…»

El heel turn de John Cena al final de Elimination Chamber 2025 es lo más comentado desde el evento premium de WWE en toda la lucha libre. Anteriormente, leímos las opiniones del miembro del Salón de la Fama Booker T, del luchador independiente Matt Cardona, de la leyenda viviente Ric Flair, del mayor fanático de Cena, R-Truth, de una de las mentes detrás de todo, Triple H, o de a quien John vendió su alma, The Rock.

► Habla el padre

Y ahora es el turno de John Cena Sr., el padre del 16 veces Campeón Mundial que buscará en WrestleMania 41 su título número 17 contra Cody Rhodes, el actual Campeón Indiscutible. Bill Apter de Sportskeeda WrestleBinge tuvo la oportunidad de entrevistar a su progenitor recientemente y, como no podía ser de otra manera, la pregunta sobre el cambio a rudo de su hijo era obligada:

«Estoy cansado de tipos como tú, estoy cansado de las otras llamadas que estoy recibiendo. No sé por qué hizo lo que hizo. Vas a tener que preguntárselo a él. Estoy tan cansado de esto. ¿Por qué no dejamos que las cosas se desarrollen y averiguamos qué está pasando? Un reportero es un reportero. Escucha, Bill Apter, ‘amigo’, basta ya. ¡Gracias! No diré lo que Cody Rhodes te dijo, pero lo que sí diré es que tengas un buen día y gracias por nada».

¿Qué opinas de las palabras de Cena Sr.?