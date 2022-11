John Cena Sr. estuvo presente en AEW Dynamite

En la más reciente edición de AEW Dynamite, realizada desde la Agganis Arena en Boston, Massachusetts, hubo un asistente de lujo que pagó su boleto para estar en primera fila y disfrutar de un buen show de lucha libre profesional. Se trata de nada más y nada menos que John Cena Sr., el señor padre de la enorme figura de WWE y el cine, John Cena. Cena Sr. había anunciado su presencia en el show de esta noche, horas antes del evento, por medio del siguiente tuit:

Tonight Boston Massachusetts, AEW. Should be a Fabulous show. Looking forward to it see you there.

— John Cena Sr. (@OfficialCenaSr) November 9, 2022