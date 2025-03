John Cena y la sombra de Hulk Hogan

John Cena volviéndose un rudo en Elimination Chamber y aliándose con The Rock ha sido un momento histórico en la lucha libre profesional. Es natural que las primeras comparaciones lo relacionen con el legendario cambio a rudo de Hulk Hogan en Bash at the Beach 1996, que dio inicio a la nWo y marcó el comienzo de la era dorada de WCW.

Por años, los aficionados de la lucha libre han especulado y fantaseado con la posibilidad de ver a Cena como villano, pero WWE y Vince McMahon se mostraron reacios a realizar un giro tan drástico en la imagen del hombre que representó la cara de la compañía por más de dos décadas. Sin embargo, a mediados de 2024, Cena anunció que 2025 sería su último año como luchador. Con su gira de despedida en marcha, muchos esperaban algo predecible, pero lo que sucedió abrió todo un abanico de posibilidades que podrían redefinir sus últimos meses en la industria.

El camino a WrestleMania ahora tiene un nuevo atractivo con Cena consolidado como el principal antagonista de la empresa. Su inminente choque con Cody Rhodes por el Campeonato Indisputable WWE genera una enorme expectación.

► Cena y Hogan: Paralelismos y diferencias

Embed from Getty Images

A lo largo de su carrera, John Cena ha sido comparado con Hulk Hogan en múltiples ocasiones, tanto por su estatus como el rostro de WWE como por su estilo de lucha y su conexión con el público. Ahora, con su cambio a rudo, esas comparaciones han cobrado aún más relevancia. Sin embargo, existen diferencias clave entre ambos momentos históricos:

Duración del cambio: Hogan se mantuvo como rudo durante casi seis años, primero en WCW y luego en su breve regreso a WWE. En contraste, se espera que esta etapa de Cena tenga una duración limitada, probablemente hasta mediados o finales de 2025, permitiendo un regreso triunfal a su rol de técnico antes de su retiro definitivo. Impacto mediático: En 1996, la traición de Hogan sacudió la industria, provocando un aumento masivo en los ratings de WCW y dando inicio a la era de la Monday Night War. Hoy día, WWE ya está consolidada como una corporación multimillonaria con contratos televisivos y de streaming garantizados, por lo que el impacto financiero de Cena como rudo no será tan directo en la taquilla o las ventas de mercancía. Relevancia en la cultura popular: Si bien Hogan ya era una figura mediática en los 80 y 90, Cena ha trascendido la lucha libre de una manera diferente, consolidándose como una estrella de Hollywood y un icono de la cultura pop. Esto significa que su transformación en villano podría atraer la atención de un público más amplio, incluso de aquellos que no siguen regularmente WWE.

► El futuro de Cena como rudo

Embed from Getty Images

La decisión de convertir a Cena en villano es la inyección de adrenalina que WWE necesitaba en su camino a WrestleMania. La gran pregunta es cómo la empresa manejará esta oportunidad dorada. Cena podría redefinir lo que significa ser un «heel» en la era moderna, adoptando un personaje diferente a los clásicos villanos traicioneros y cobardes.

Con nueve meses por delante antes de su retiro, las posibilidades son infinitas. WWE debe asegurarse de capitalizar este momento y crear una narrativa que mantenga a los fanáticos al borde de sus asientos. Si se juega bien, el legado de Cena podría recibir un último gran capítulo digno de su impacto en la industria.