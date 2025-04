Shawn Michaels vs. John Cena por el Campeonato WWE fue la lucha estelar de WrestleMania 23 el 1 de abril de 2007 en el Ford Field en Detroit (Míchigan).

Fue quizá uno de los primeros PPV de la compañía que vio quien escribe estas líneas, y se acuerda de que quedó realmente enojado con The Undertaker por derrotar a Batista y ganar el Campeonato Mundial Peso Completo.

Pero más allá de las memorias de un servidor, veamos cómo recuerda el propio «HBK» aquel combate con «The Champ» en el gran evento:

«Lo vi como una oportunidad fantástica, ser uno de los chicos que ciertamente seguiría consolidando a John como nuestro No. 1, y el tipo que iba a llevar la compañía. Hay dos tipos de personas con las que trabajas [como el tipo principal]: los chicos que preferirían tener ese puesto en lugar de ti, y los chicos que te apoyan. Yo estaba en un lugar de mi carrera donde estaba 100% comprometido a tener el mejor combate posible con John.

«Siempre traté de asegurarme de estar 100% preparado para cualquier combate en WrestleMania que tuviera. En ese momento, cuando estaba trabajando con John, no tenía idea de lo que los años siguientes me deparaban. No puedes llamarte a ti mismo Mr. WrestleMania y no ganar la reputación de tener que rendir al más alto nivel en ese show. Tenía toda la intención de asegurarme de que John y yo íbamos a trabajar duro. Quiero decir esto con cariño, no me importa el nivel en el que estuviera.

Necesitaba que él alcanzara un nivel más alto esa noche, ojalá el más alto que hubiera alcanzado en ese momento, porque eso es lo que yo esperaba de mí mismo, y eso es lo que espero de los chicos que están en el ring conmigo. Creo que John sabía eso, y es algo que siempre he apreciado de él. Creo que es algo que John se tomó muy en serio en ese momento; él también quería estar en su mejor nivel», expresa el dos veces miembro del Salón de la Fama en ESPN.