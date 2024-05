¿John Cena será Navi en la película de Zelda?

En estos momentos se encuentra en producción ‘The Legend Of Zelda’, película en acción real basada en la famosa saga de videojuegos. Por ahora únicamente se conoce que el guion lo firma Derek Connolly, responsable del libreto de ‘Jurassic World: Mundo Jurásico’, ‘Kong: La isla calavera’, ‘Star Wars: El ascenso de Skywalker’, ‘Pokémon: Detective Pikachu’ o la también próxima ‘Metal Gear Solid’, y que el director será Wes Ball, realizador de las tres entregas de ‘Maze Runner’ o ‘El planeta de los simios: Nuevo reino’, que se estrenará el 10 de mayo en cines.

Ahora, ¿la Superestrella de WWE y estrella de Hollywood John Cena dará vida a Navi? Con motivo de la promoción de su nuevo estreno, el mismo director Wes Ball participó en una sesión de preguntas y respuestas en Reddit y un usuario le hizo esa misma pregunta, siendo esta su respuesta, la cual deja la puerta abierta esa posibilidad:

