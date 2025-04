John Cena promete más momentos inesperados en WWE

Por si su cambio a heel no hubiera sido suficiente, John Cena avisa de más momentos impredecibles por llegar a la WWE. ¿Qué podría ser lo siguiente? Una cuestión que todavía no ha quedado clara es por qué ha querido unirse a The Rock. Podría haber traicionado a Cody Rhodes por sí mismo sin necesidad de recibir una orden del «Final Boss».

Atendamos a las recientes declaraciones del 16 veces Campeón Mundial en una entrevista con la revista PEOPLE:

This Road to #WrestleMania is going to be like we’ve never seen before! pic.twitter.com/MpcWMghEgH

— WWE (@WWE) March 4, 2025