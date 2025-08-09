John Cena se enfrentará a Logan Paul en Clash In Paris

Estamos ante los últimos cuatro meses de John Cena como luchador activo; los mismos que duró su controversial «heel turn», finiquitado en SummerSlam con su derrota ante Cody Rhodes, terminando asimismo su reinado como Campeón WWE.

La pregunta es qué rol jugará ahora Cena en esta recta final. Y ayer, por lo pronto, al inicio de SmackDown conocimos su siguiente compromiso competitivo bajo los focos de un evento premium.

Extrañamente, Cena no hizo referencia al ataque perpetrado por Brock Lesnar en SummerSlam hasta el final de su discurso, y para más extrañeza, a continuación, en vez de concretar un duelo contra «The Beast», lanzó un reto abierto hacia todo el vestidor, siendo Logan Paul quien respondió, con el que, luego de ciertas discusiones, acordó luchar en Clash In Paris. Ya como cierre del segmento, Paul, ayudado por Drew McIntyre, atacó a Cena, pero Cody Rhodes hizo el salve, estipulándose un choque de duplas para el estelar del episodio.

► Primera lucha de Clash In Paris

WWE abre así el cartel de su próximo evento premium, Clash In Paris, que tendrá lugar el 31 de agosto desde la Paris La Défense Arena de la capital gala.