John Cena se enfrentará a Dominik Mysterio en Survivor Series

Por ahora, y según lo anunciado oficialmente, John Cena sólo tiene cuatro fechas en su agenda antes de colgar las botas el próximo 13 de diciembre en Saturday Night’s Main Event LXII. He aquí la lista completa.

11 de octubre, Crown Jewel Perth (Perth, Australia), contra AJ Styles .

10 de noviembre, WWE Raw (Boston, Massachusetts, EEUU).

17 de noviembre, WWE Raw (New York City, New York, EEUU).

29 de noviembre, Survivor Series: WarGames (San Diego, California, EEUU).

13 de diciembre: Saturday Night’s Main Event XLII (Washington, DC., EEUU).

Aunque todavía está pendiente la confirmación por parte de WWE, se dice que el último rival de Cena será Gunther.

► El penúltimo de John Cena

Y ahora, gracias al Wrestling Observer Newsletter, sabemos que Cena también competirá en Survivor Series: WarGames, midiéndose a Dominik Mysterio por el Campeonato Intercontinental.

A priori, parece tratarse de un emparejamiento «random», pero hay interesantes conexiones. Por ejemplo, que casualidad o no, el título Intercontinental es el único oro de relevancia adscrito a WWE que Cena nunca ha conquistado en sus 25 años de trayectoria. Luciría un tanto absurda una coronación, considerando que Cena colgará las botas un mes después, pero resultaría una buena guinda para su palmarés. Y además, allá por 2021 supimos que Cena era uno de los principales nombres con los que estaba entrenando «Dirty Dom», apenas un año después de su debut.

Más recientemente, el pasado abril, bajo entrevista concedida a Pat McAfee, Cena se aventuró a hacer una predicción sobre su presumible penúltimo rival.

«Es increíble, y va a ser increíble durante los próximos 20 años, o el tiempo que él quiera estar en este negocio. Será —y amo a su padre, otro con quien tengo una conexión cercana, lo adoro— será el Mysterio más famoso en la lucha libre profesional».