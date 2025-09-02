John Cena se despidió de Europa como luchador

Durante el penúltimo combate de Clash in Paris, John Cena y Logan Paul llevaron la batalla hasta un nivel máximo de intensidad, con el 17 veces campeón mundial recurriendo a maniobras más profundas que sus «clásicos cinco movimientos» (según las palabras del propio Logan Paul), replicando, a manera de homenaje, maniobras de varios de sus antiguos rivales, como el Styles Clash de AJ Styles.

► John Cena agradeció al público de Francia por el apoyo

Tras su combate en Clash in Paris, a John Cena le quedan únicamente ocho fechas para retirarse definitivamente, y de acuerdo al cronograma previsto por el 17 veces Campeón Mundial, ya ha disputado su último combate en Europa. Durante el Post Show de Clash in Paris, el 17 veces Campeón Mundial reflexionó sobre su tiempo frente al público europeo a lo largo de su carrera y agradeció el apoyo que ha recibido incluso hasta el último día de su gira.

«Le debemos todo al público, y para que el público crezca con los años, quiero decir, hay que recordar que cuando comencé esta experiencia vertiginosa en 2002, muchas superestrellas se marcharon. Tuvimos muchas lesiones… Estábamos bastante escasos en algunas de esas ciudades y no eran tan ruidosos como aquí ni estaban tan emocionados. Pero este es un lugar al que siempre podíamos ir, donde los fans acudían en masa y nos llenaban de emoción… Así que estar de vuelta aquí es algo especial».

«Esto es un estadio, pero también es un estadio, y la energía aquí es increíble, y los fans lo entienden y son interactivos. Es increíble, tío. Es increíble».

La siguiente aparición de Cena será este viernes 5 de septiembre en SmackDown. Además, tiene confirmada otra aparición en Raw, al igual que en Crown Jewel: Perth, Survivor Series y en su lucha de retiro el próximo 13 de diciembre, quedando únicamente dos fechas por conocer hasta que se retire definitivamente, que seguramente serán en Norteamérica.