John Cena se convierte en Campeón Intercontinental y Grand Slam

El público de Boston vivió una noche mágica con el regreso de John Cena a su ciudad natal. Tras una emotiva introducción realizada por Triple H, la velada dio un giro inesperado cuando Dominik Mysterio interrumpió para insultar tanto al directivo como a la figura de WWE, provocando que se pactara una lucha inmediata por el Campeonato Intercontinental.

El combate comenzó con Mysterio atacando sin piedad a Cena incluso antes de sonar la campana. El campeón dominó los primeros minutos con agresividad, castigando la espalda del veterano con ataques a las escaleras metálicas y aplicando un DDT que casi definió la lucha. Sin embargo, el ídolo local resistió el castigo y respondió con sus clásicos momentos.

► Momentos claves entre John Cena y Dominik Mysterio

El enfrentamiento se tornó caótico cuando Mysterio intentó engañar al árbitro fingiendo un golpe con una silla. En medio de la confusión, el réferi fue accidentalmente derribado, dejando a Cena sin oportunidad de concretar su STFU pese a la rendición de su rival. Finalmente, tras esquivar un 619 y un Frog Splash, Cena revirtió con un poderoso Ajuste de Actitud para lograr la cuenta de tres y proclamarse nuevo monarca intercontinental ante la ovación del público.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, John Cena suma un nuevo logro histórico a su carrera y se convierte en Campeón Intercontinental por primera vez, completando así el “Grand Slam” de títulos individuales en WWE. Ahora esperará a su rival para su último combate y posible retador al título.

La derrota deja a Dominik Mysterio frustrado, aunque su carácter provocador sugiere que buscará desquitarse con quien se le ponga en frente y ese podría ser su padre, Rey Mysterio.