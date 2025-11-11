John Cena se convierte en Campeón Intercontinental y Grand Slam

por
John Cena

El público de Boston vivió una noche mágica con el regreso de John Cena a su ciudad natal. Tras una emotiva introducción realizada por Triple H, la velada dio un giro inesperado cuando Dominik Mysterio interrumpió para insultar tanto al directivo como a la figura de WWE, provocando que se pactara una lucha inmediata por el Campeonato Intercontinental.

El combate comenzó con Mysterio atacando sin piedad a Cena incluso antes de sonar la campana. El campeón dominó los primeros minutos con agresividad, castigando la espalda del veterano con ataques a las escaleras metálicas y aplicando un DDT que casi definió la lucha. Sin embargo, el ídolo local resistió el castigo y respondió con sus clásicos momentos.

Momentos claves entre John Cena y Dominik Mysterio

El enfrentamiento se tornó caótico cuando Mysterio intentó engañar al árbitro fingiendo un golpe con una silla. En medio de la confusión, el réferi fue accidentalmente derribado, dejando a Cena sin oportunidad de concretar su STFU pese a la rendición de su rival. Finalmente, tras esquivar un 619 y un Frog Splash, Cena revirtió con un poderoso Ajuste de Actitud para lograr la cuenta de tres y proclamarse nuevo monarca intercontinental ante la ovación del público.

WWE Raw 10 de noviembre de 2025 John Cena NUEVO Campeón Intercontinental WWE
¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, John Cena suma un nuevo logro histórico a su carrera y se convierte en Campeón Intercontinental por primera vez, completando así el “Grand Slam” de títulos individuales en WWE. Ahora esperará a su rival para su último combate y posible retador al título.

La derrota deja a Dominik Mysterio frustrado, aunque su carácter provocador sugiere que buscará desquitarse con quien se le ponga en frente y ese podría ser su padre, Rey Mysterio.

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

