John Cena rompe con los fans y Cody Rhodes lo amenaza rumbo a WrestleMania

La rivalidad entre John Cena y Cody Rhodes ha alcanzado un nuevo nivel de intensidad rumbo a WrestleMania. Tras el brutal ataque de Cena a Rhodes en Elimination Chamber, finalmente dio la cara en un evento de la WWE en Bélgica, donde fue recibido con una ola de abucheos por parte de la afición.

Cada vez que Cena intentaba hablar, la multitud lo interrumpía con fuertes abucheos y lo acusaban de haberse «vendido». Sin embargo, el ex-campeón logró hacerse escuchar y dio un contundente mensaje. Cena aseguró que ha sido víctima de una «relación abusiva» con los aficionados, quienes nunca han valorado todo lo que ha dado por ellos. «Cuando cambié, gané todo lo posible y aun así volvieron a odiarme. No importa lo que haga, nunca es suficiente», afirmó.

El desprecio de la afición llegó al punto en que comenzaron a corear «Goodbye», lo que llevó a Cena a reforzar su postura: «Ustedes me demuestran mi punto una y otra vez. Mi momento es ahora, y no me importa lo que quieran porque han sido horribles conmigo».

Cena llevó su discurso un paso más allá al declarar que no necesita a los fans y que ellos no significan nada para él. «Incluso los que dicen apoyarme, en realidad solo me utilizan y me roban mis momentos. Son patéticos», sentenció, rompiendo así cualquier lazo con la afición que lo ha seguido por décadas.

► Cody Rhodes reta a John Cena

Cuando el ambiente estaba en su punto más tenso, Cody Rhodes irrumpió en la arena para encarar a Cena. El campeón le dejó claro que no es ningún novato ni un muchacho a quien subestimar. Además, se mostró decepcionado por la actitud del ex-campeón y le advirtió que esperaba enfrentarse en WrestleMania con el Cena al que siempre respetó. De lo contrario, no dudaría en retirarlo antes de tiempo.

La batalla está servida para un enfrentamiento legendario en WrestleMania, donde Cena y Rhodes podrían definir no solo un campeonato, sino el legado de una de las figuras más polémicas en la historia de la WWE.