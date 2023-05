Cuando John Cena le pasó la antorcha de WWE a Roman Reigns en No Mercy 2017 nadie podía esperar que el Jefe Tribal iba a convertirse en quien es actualmente. Tampoco cuando tuvo que ausentarse de la programación debido a sus problemas de salud en 2019. O cuando hizo su retorno en 2020. La evolución en todos los sentidos ha sido meteórica, histórica, una barbaridad. Y el 16 veces Campeón Mundial no puede tener una mejor opinión al respecto, como mostraba, una vez más, recientemente a Sam Roberts en Not Sam Wrestling.

► Roman Reigns, un actor de cine en WWE

“Avanzamos rápidamente hasta el presente, donde él ni siquiera tiene que decir una sola palabra. Ese es un hombre que sabe quién es, punto. ¿Es una persona diferente? Sí… Es un artista muy matizado. Es como un actor de cine en el mundo del entretenimiento en vivo“.

The Champ también señala que la manera en que la compañía estaba construyendo al samoano en el pasado no era la más adecuada para que sacara su máximo nivel, apuntando que él mismo sí se había dado cuenta antes de lo que podía hacer si lo empujaban correctamente. Y años después confirmamos que estaba totalmente en lo cierto.

“Es realmente talentoso. Y cuando le quitaron ese elemento que yo construí, donde decían: ‘La empresa está empujando a este tipo, enfócate en él solo para hacer el espectáculo’, yo decía: ‘¡Pero él es realmente bueno!’. Pero decían: ‘No, olvídalo, eso sería un caos, nosotros somos los que controlamos todo’. Me encanta ese caos, pero no ayudaba a alguien como Roman a encontrar confianza“.

