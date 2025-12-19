John Cena revela sus planes inmediatos tras su retiro

Este sábado presenciamos el último combate en la ilustre carrera de John Cena, que tuvo como última escena al 17 veces Campeón Mundial rindiéndose ante la llave de Gunther en el reciente Saturday Night’s Main Event. Esta decisión sigue generando controversia, ya que algunos fans la ven como un gesto simbólico y un pase de antorcha, mientras que otros simplemente están furiosos porque sostienen que Cena debió haberse llevado el triunfo, o por lo menos no haberse rendido.

► John Cena priorizará su tiempo en cosas personales

Durante una reciente aparición en el podcast de Cody Rhodes «¿What do you wanna talk about?», John Cena habló sobre cómo es su vida ahora que su carrera como luchador ha terminado y qué es lo que hará tras su retiro, mencionando que lo primero que hará será ponerse un implante dental. Además, precisó que buscará pasar más tiempo con sus seres queridos.

«Siempre he sido de los que esperan que la vida les dé lo que les tiene que dar, porque la vida siempre te dará una montaña«.

«Tengo que hacerme una tercera prueba con un implante dental; perdí tres, así que tengo que ponerme otro. Eso es lo primero».

«Después, viajaré durante las vacaciones: estaré presente, con curiosidad y propósito, con mi familia durante siete días, y luego con mi otra familia durante diez días«.

«Quiero minimizar el tiempo frente a la pantalla, tener tantas interacciones sociales como pueda, escuchar activamente y simplemente estar presente».

Por lo visto, John Cena buscará priorizar su salud y su familia, e incluso no solo que ha decidido alejarse del ring, sino que también se tomará un tiempo libre de las pantallas de Hollywood. No obstante, seguirá ligdo a la WWE ya que recientemente firmó un contrato como embajador por cinco años.